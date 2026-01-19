SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Sydney MT5

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 avis
Fiabilité
131 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
557
Bénéfice trades:
410 (73.60%)
Perte trades:
147 (26.39%)
Meilleure transaction:
57.18 USD
Pire transaction:
-25.74 USD
Bénéfice brut:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Perte brute:
-549.54 USD (21 184 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (86.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
107.73 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
6.63
Longs trades:
307 (55.12%)
Courts trades:
250 (44.88%)
Facteur de profit:
2.05
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
2.74 USD
Perte moyenne:
-3.74 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-19.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-52.59 USD (5)
Croissance mensuelle:
16.48%
Prévision annuelle:
199.99%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.70 USD
Maximal:
86.67 USD (12.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.92% (80.66 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 282
GBPUSD 275
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 221
GBPUSD 354
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.18 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +86.13 USD
Perte consécutive maximale: -19.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.20 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.47 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.65 × 4638
ICMarketsSC-MT5
0.68 × 136
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.01 × 3067
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real31
1.79 × 38
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Axiory-Live
2.53 × 206
32 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 3.18% of days out of 911 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 08:40
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire