Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Sydney MT5

レビュー0件
信頼性
131週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2023 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
557
利益トレード:
410 (73.60%)
損失トレード:
147 (26.39%)
ベストトレード:
57.18 USD
最悪のトレード:
-25.74 USD
総利益:
1 124.22 USD (36 351 pips)
総損失:
-549.54 USD (21 184 pips)
最大連続の勝ち:
15 (86.13 USD)
最大連続利益:
107.73 USD (5)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
6.63
長いトレード:
307 (55.12%)
短いトレード:
250 (44.88%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
2.74 USD
平均損失:
-3.74 USD
最大連続の負け:
6 (-19.12 USD)
最大連続損失:
-52.59 USD (5)
月間成長:
16.48%
年間予想:
199.99%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.70 USD
最大の:
86.67 USD (12.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.92% (80.66 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 282
GBPUSD 275
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 221
GBPUSD 354
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +57.18 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +86.13 USD
最大連続損失: -19.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.20 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.47 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.65 × 4638
ICMarketsSC-MT5
0.68 × 136
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.01 × 3067
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real31
1.79 × 38
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Axiory-Live
2.53 × 206
32 より多く...
レビューなし
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 3.18% of days out of 911 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 08:40
A large drawdown may occur on the account again
