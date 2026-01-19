- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
557
Negociações com lucro:
410 (73.60%)
Negociações com perda:
147 (26.39%)
Melhor negociação:
57.18 USD
Pior negociação:
-25.74 USD
Lucro bruto:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Perda bruta:
-549.54 USD (21 184 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (86.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.73 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.63
Negociações longas:
307 (55.12%)
Negociações curtas:
250 (44.88%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
2.74 USD
Perda média:
-3.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-19.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-52.59 USD (5)
Crescimento mensal:
16.48%
Previsão anual:
199.99%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.70 USD
Máximo:
86.67 USD (12.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.92% (80.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|282
|GBPUSD
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|354
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.18 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +86.13 USD
Máxima perda consecutiva: -19.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.20 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.43 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.65 × 4638
|
ICMarketsSC-MT5
|0.68 × 136
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.01 × 3067
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|1.79 × 38
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 2
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
32 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários