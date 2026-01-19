SinaisSeções
Sydney MT5

Confiabilidade
131 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
557
Negociações com lucro:
410 (73.60%)
Negociações com perda:
147 (26.39%)
Melhor negociação:
57.18 USD
Pior negociação:
-25.74 USD
Lucro bruto:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Perda bruta:
-549.54 USD (21 184 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (86.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.73 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.63
Negociações longas:
307 (55.12%)
Negociações curtas:
250 (44.88%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
2.74 USD
Perda média:
-3.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-19.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-52.59 USD (5)
Crescimento mensal:
16.48%
Previsão anual:
199.99%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.70 USD
Máximo:
86.67 USD (12.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.92% (80.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 282
GBPUSD 275
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 221
GBPUSD 354
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.20 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.47 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.65 × 4638
ICMarketsSC-MT5
0.68 × 136
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.01 × 3067
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real31
1.79 × 38
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Axiory-Live
2.53 × 206
32 mais ...
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 3.18% of days out of 911 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 08:40
A large drawdown may occur on the account again
