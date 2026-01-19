- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
557
Profit Trade:
410 (73.60%)
Loss Trade:
147 (26.39%)
Best Trade:
57.18 USD
Worst Trade:
-25.74 USD
Profitto lordo:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Perdita lorda:
-549.54 USD (21 184 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (86.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.73 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.63
Long Trade:
307 (55.12%)
Short Trade:
250 (44.88%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
2.74 USD
Perdita media:
-3.74 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-19.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.59 USD (5)
Crescita mensile:
16.48%
Previsione annuale:
199.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
86.67 USD (12.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.92% (80.66 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|282
|GBPUSD
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|354
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.18 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +86.13 USD
Massima perdita consecutiva: -19.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.20 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.43 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.65 × 4638
|
ICMarketsSC-MT5
|0.68 × 136
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.01 × 3067
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|1.79 × 38
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 2
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
