Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Sydney MT5

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 recensioni
Affidabilità
131 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
557
Profit Trade:
410 (73.60%)
Loss Trade:
147 (26.39%)
Best Trade:
57.18 USD
Worst Trade:
-25.74 USD
Profitto lordo:
1 124.22 USD (36 351 pips)
Perdita lorda:
-549.54 USD (21 184 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (86.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.73 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.63
Long Trade:
307 (55.12%)
Short Trade:
250 (44.88%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
2.74 USD
Perdita media:
-3.74 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-19.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.59 USD (5)
Crescita mensile:
16.48%
Previsione annuale:
199.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
86.67 USD (12.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.92% (80.66 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 282
GBPUSD 275
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 221
GBPUSD 354
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.18 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +86.13 USD
Massima perdita consecutiva: -19.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.20 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.47 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.65 × 4638
ICMarketsSC-MT5
0.68 × 136
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.01 × 3067
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real31
1.79 × 38
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Axiory-Live
2.53 × 206
32 più
2026.01.19 08:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 3.18% of days out of 911 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 08:40
A large drawdown may occur on the account again
