Gede Mahendra Bagas Arya

Beruangrules Swing

0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1600 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
17 (29.82%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (70.18%)
En iyi işlem:
2 420.46 USD
En kötü işlem:
-588.00 USD
Brüt kâr:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Brüt zarar:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 677.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 267.99 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.71%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
4.13
Alış işlemleri:
52 (91.23%)
Satış işlemleri:
5 (8.77%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
129.82 USD
Ortalama kâr:
829.49 USD
Ortalama zarar:
-167.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 599.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 599.83 USD (13)
Aylık büyüme:
31.84%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 789.74 USD
Maksimum:
1 789.74 USD (162.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.58% (1 789.74 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 43
BTCUSD 11
AUDCAD.s 2
GBPUSD.s 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 9.5K
BTCUSD -1.9K
AUDCAD.s -9
GBPUSD.s -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 90K
BTCUSD -1.7M
AUDCAD.s 101
GBPUSD.s -402
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 420.46 USD
En kötü işlem: -588 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 677.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 599.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok



Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.


İnceleme yok
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
