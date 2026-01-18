- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
17 (29.82%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (70.18%)
En iyi işlem:
2 420.46 USD
En kötü işlem:
-588.00 USD
Brüt kâr:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Brüt zarar:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 677.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 267.99 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.71%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
4.13
Alış işlemleri:
52 (91.23%)
Satış işlemleri:
5 (8.77%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
129.82 USD
Ortalama kâr:
829.49 USD
Ortalama zarar:
-167.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 599.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 599.83 USD (13)
Aylık büyüme:
31.84%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 789.74 USD
Maksimum:
1 789.74 USD (162.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.58% (1 789.74 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|BTCUSD
|11
|AUDCAD.s
|2
|GBPUSD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|9.5K
|BTCUSD
|-1.9K
|AUDCAD.s
|-9
|GBPUSD.s
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|90K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD.s
|101
|GBPUSD.s
|-402
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 420.46 USD
En kötü işlem: -588 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 677.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 599.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1600 USD
53%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
10
15%
57
29%
100%
2.10
129.82
USD
USD
19%
1:500