트레이드:
57
이익 거래:
17 (29.82%)
손실 거래:
40 (70.18%)
최고의 거래:
2 420.46 USD
최악의 거래:
-588.00 USD
총 수익:
14 101.27 USD (408 859 pips)
총 손실:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
연속 최대 이익:
5 (1 677.35 USD)
연속 최대 이익:
4 267.99 USD (4)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.71%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
4.13
롱(주식매수):
52 (91.23%)
숏(주식차입매도):
5 (8.77%)
수익 요인:
2.10
기대수익:
129.82 USD
평균 이익:
829.49 USD
평균 손실:
-167.54 USD
연속 최대 손실:
13 (-1 599.83 USD)
연속 최대 손실:
-1 599.83 USD (13)
월별 성장률:
31.84%
Algo 트레이딩:
15%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 789.74 USD
최대한의:
1 789.74 USD (162.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.58% (1 789.74 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|BTCUSD
|11
|AUDCAD.s
|2
|GBPUSD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|9.5K
|BTCUSD
|-1.9K
|AUDCAD.s
|-9
|GBPUSD.s
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|90K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD.s
|101
|GBPUSD.s
|-402
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
최고의 거래: +2 420.46 USD
최악의 거래: -588 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +1 677.35 USD
연속 최대 손실: -1 599.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.
