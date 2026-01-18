- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
17 (29.82%)
損失トレード:
40 (70.18%)
ベストトレード:
2 420.46 USD
最悪のトレード:
-588.00 USD
総利益:
14 101.27 USD (408 859 pips)
総損失:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1 677.35 USD)
最大連続利益:
4 267.99 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
4.13
長いトレード:
52 (91.23%)
短いトレード:
5 (8.77%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
129.82 USD
平均利益:
829.49 USD
平均損失:
-167.54 USD
最大連続の負け:
13 (-1 599.83 USD)
最大連続損失:
-1 599.83 USD (13)
月間成長:
31.84%
アルゴリズム取引:
15%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 789.74 USD
最大の:
1 789.74 USD (162.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.58% (1 789.74 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|BTCUSD
|11
|AUDCAD.s
|2
|GBPUSD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|9.5K
|BTCUSD
|-1.9K
|AUDCAD.s
|-9
|GBPUSD.s
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|90K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD.s
|101
|GBPUSD.s
|-402
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 420.46 USD
最悪のトレード: -588 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 677.35 USD
最大連続損失: -1 599.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.
