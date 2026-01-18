シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Beruangrules Swing
Gede Mahendra Bagas Arya

Beruangrules Swing

Gede Mahendra Bagas Arya
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  1600  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 53%
PUPrime-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
17 (29.82%)
損失トレード:
40 (70.18%)
ベストトレード:
2 420.46 USD
最悪のトレード:
-588.00 USD
総利益:
14 101.27 USD (408 859 pips)
総損失:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1 677.35 USD)
最大連続利益:
4 267.99 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
4.13
長いトレード:
52 (91.23%)
短いトレード:
5 (8.77%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
129.82 USD
平均利益:
829.49 USD
平均損失:
-167.54 USD
最大連続の負け:
13 (-1 599.83 USD)
最大連続損失:
-1 599.83 USD (13)
月間成長:
31.84%
アルゴリズム取引:
15%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 789.74 USD
最大の:
1 789.74 USD (162.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.58% (1 789.74 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 43
BTCUSD 11
AUDCAD.s 2
GBPUSD.s 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s 9.5K
BTCUSD -1.9K
AUDCAD.s -9
GBPUSD.s -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s 90K
BTCUSD -1.7M
AUDCAD.s 101
GBPUSD.s -402
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 420.46 USD
最悪のトレード: -588 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 677.35 USD
最大連続損失: -1 599.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.


レビューなし
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
