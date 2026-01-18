- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
17 (29.82%)
Perte trades:
40 (70.18%)
Meilleure transaction:
2 420.46 USD
Pire transaction:
-588.00 USD
Bénéfice brut:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Perte brute:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (1 677.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 267.99 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.71%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
4.13
Longs trades:
52 (91.23%)
Courts trades:
5 (8.77%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
129.82 USD
Bénéfice moyen:
829.49 USD
Perte moyenne:
-167.54 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 599.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 599.83 USD (13)
Croissance mensuelle:
31.84%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 789.74 USD
Maximal:
1 789.74 USD (162.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.58% (1 789.74 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|BTCUSD
|11
|AUDCAD.s
|2
|GBPUSD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|9.5K
|BTCUSD
|-1.9K
|AUDCAD.s
|-9
|GBPUSD.s
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|90K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD.s
|101
|GBPUSD.s
|-402
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.
Aucun avis
