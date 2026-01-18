SignauxSections
Gede Mahendra Bagas Arya

Beruangrules Swing

Gede Mahendra Bagas Arya
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1600 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
17 (29.82%)
Perte trades:
40 (70.18%)
Meilleure transaction:
2 420.46 USD
Pire transaction:
-588.00 USD
Bénéfice brut:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Perte brute:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (1 677.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 267.99 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.71%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
4.13
Longs trades:
52 (91.23%)
Courts trades:
5 (8.77%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
129.82 USD
Bénéfice moyen:
829.49 USD
Perte moyenne:
-167.54 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 599.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 599.83 USD (13)
Croissance mensuelle:
31.84%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 789.74 USD
Maximal:
1 789.74 USD (162.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.58% (1 789.74 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 43
BTCUSD 11
AUDCAD.s 2
GBPUSD.s 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 9.5K
BTCUSD -1.9K
AUDCAD.s -9
GBPUSD.s -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 90K
BTCUSD -1.7M
AUDCAD.s 101
GBPUSD.s -402
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 420.46 USD
Pire transaction: -588 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +1 677.35 USD
Perte consécutive maximale: -1 599.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.


Aucun avis
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Beruangrules Swing
1600 USD par mois
53%
0
0
USD
20K
USD
10
15%
57
29%
100%
2.10
129.82
USD
19%
1:500
Copier

