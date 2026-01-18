- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
17 (29.82%)
Transacciones Irrentables:
40 (70.18%)
Mejor transacción:
2 420.46 USD
Peor transacción:
-588.00 USD
Beneficio Bruto:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (1 677.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 267.99 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.71%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
4.13
Transacciones Largas:
52 (91.23%)
Transacciones Cortas:
5 (8.77%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
129.82 USD
Beneficio medio:
829.49 USD
Pérdidas medias:
-167.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 599.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 599.83 USD (13)
Crecimiento al mes:
31.84%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 789.74 USD
Máxima:
1 789.74 USD (162.56%)
Reducción relativa:
De balance:
18.58% (1 789.74 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|BTCUSD
|11
|AUDCAD.s
|2
|GBPUSD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.s
|9.5K
|BTCUSD
|-1.9K
|AUDCAD.s
|-9
|GBPUSD.s
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.s
|90K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD.s
|101
|GBPUSD.s
|-402
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 420.46 USD
Peor transacción: -588 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +1 677.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 599.83 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1600 USD al mes
53%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
10
15%
57
29%
100%
2.10
129.82
USD
USD
19%
1:500