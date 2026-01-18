SeñalesSecciones
Gede Mahendra Bagas Arya

Beruangrules Swing

0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1600 USD al mes
incremento desde 2025 53%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
17 (29.82%)
Transacciones Irrentables:
40 (70.18%)
Mejor transacción:
2 420.46 USD
Peor transacción:
-588.00 USD
Beneficio Bruto:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (1 677.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 267.99 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.71%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
4.13
Transacciones Largas:
52 (91.23%)
Transacciones Cortas:
5 (8.77%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
129.82 USD
Beneficio medio:
829.49 USD
Pérdidas medias:
-167.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 599.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 599.83 USD (13)
Crecimiento al mes:
31.84%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 789.74 USD
Máxima:
1 789.74 USD (162.56%)
Reducción relativa:
De balance:
18.58% (1 789.74 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 43
BTCUSD 11
AUDCAD.s 2
GBPUSD.s 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 9.5K
BTCUSD -1.9K
AUDCAD.s -9
GBPUSD.s -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 90K
BTCUSD -1.7M
AUDCAD.s 101
GBPUSD.s -402
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 420.46 USD
Peor transacción: -588 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +1 677.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 599.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos



Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.


No hay comentarios
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
