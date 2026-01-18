SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Beruangrules Swing
Gede Mahendra Bagas Arya

Beruangrules Swing

Gede Mahendra Bagas Arya
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1600 USD al mese
crescita dal 2025 53%
PUPrime-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
17 (29.82%)
Loss Trade:
40 (70.18%)
Best Trade:
2 420.46 USD
Worst Trade:
-588.00 USD
Profitto lordo:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Perdita lorda:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 677.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 267.99 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.71%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
4.13
Long Trade:
52 (91.23%)
Short Trade:
5 (8.77%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
129.82 USD
Profitto medio:
829.49 USD
Perdita media:
-167.54 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 599.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 599.83 USD (13)
Crescita mensile:
31.84%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 789.74 USD
Massimale:
1 789.74 USD (162.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.58% (1 789.74 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 43
BTCUSD 11
AUDCAD.s 2
GBPUSD.s 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 9.5K
BTCUSD -1.9K
AUDCAD.s -9
GBPUSD.s -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 90K
BTCUSD -1.7M
AUDCAD.s 101
GBPUSD.s -402
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 420.46 USD
Worst Trade: -588 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 677.35 USD
Massima perdita consecutiva: -1 599.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato



Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.


Non ci sono recensioni
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
