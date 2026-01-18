- Crescita
Trade:
57
Profit Trade:
17 (29.82%)
Loss Trade:
40 (70.18%)
Best Trade:
2 420.46 USD
Worst Trade:
-588.00 USD
Profitto lordo:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Perdita lorda:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 677.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 267.99 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.71%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
4.13
Long Trade:
52 (91.23%)
Short Trade:
5 (8.77%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
129.82 USD
Profitto medio:
829.49 USD
Perdita media:
-167.54 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 599.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 599.83 USD (13)
Crescita mensile:
31.84%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 789.74 USD
Massimale:
1 789.74 USD (162.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.58% (1 789.74 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|BTCUSD
|11
|AUDCAD.s
|2
|GBPUSD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|9.5K
|BTCUSD
|-1.9K
|AUDCAD.s
|-9
|GBPUSD.s
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|90K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD.s
|101
|GBPUSD.s
|-402
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Best Trade: +2 420.46 USD
Worst Trade: -588 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 677.35 USD
Massima perdita consecutiva: -1 599.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.
