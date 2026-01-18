- Прирост
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
17 (29.82%)
Убыточных трейдов:
40 (70.18%)
Лучший трейд:
2 420.46 USD
Худший трейд:
-588.00 USD
Общая прибыль:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Общий убыток:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 677.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 267.99 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.71%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
4.13
Длинных трейдов:
52 (91.23%)
Коротких трейдов:
5 (8.77%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
129.82 USD
Средняя прибыль:
829.49 USD
Средний убыток:
-167.54 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 599.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 599.83 USD (13)
Прирост в месяц:
31.84%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 789.74 USD
Максимальная:
1 789.74 USD (162.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.58% (1 789.74 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|BTCUSD
|11
|AUDCAD.s
|2
|GBPUSD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|9.5K
|BTCUSD
|-1.9K
|AUDCAD.s
|-9
|GBPUSD.s
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|90K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD.s
|101
|GBPUSD.s
|-402
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 420.46 USD
Худший трейд: -588 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 677.35 USD
Макс. убыток в серии: -1 599.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1600 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
10
15%
57
29%
100%
2.10
129.82
USD
USD
19%
1:500