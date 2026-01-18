СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Beruangrules Swing
Gede Mahendra Bagas Arya

Beruangrules Swing

Gede Mahendra Bagas Arya
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1600 USD в месяц
прирост с 2025 53%
PUPrime-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
17 (29.82%)
Убыточных трейдов:
40 (70.18%)
Лучший трейд:
2 420.46 USD
Худший трейд:
-588.00 USD
Общая прибыль:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Общий убыток:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 677.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 267.99 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.71%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
4.13
Длинных трейдов:
52 (91.23%)
Коротких трейдов:
5 (8.77%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
129.82 USD
Средняя прибыль:
829.49 USD
Средний убыток:
-167.54 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 599.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 599.83 USD (13)
Прирост в месяц:
31.84%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 789.74 USD
Максимальная:
1 789.74 USD (162.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.58% (1 789.74 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 43
BTCUSD 11
AUDCAD.s 2
GBPUSD.s 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 9.5K
BTCUSD -1.9K
AUDCAD.s -9
GBPUSD.s -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 90K
BTCUSD -1.7M
AUDCAD.s 101
GBPUSD.s -402
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 420.46 USD
Худший трейд: -588 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 677.35 USD
Макс. убыток в серии: -1 599.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных



Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.


Нет отзывов
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Beruangrules Swing
1600 USD в месяц
53%
0
0
USD
20K
USD
10
15%
57
29%
100%
2.10
129.82
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.