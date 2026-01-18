SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Beruangrules Swing
Gede Mahendra Bagas Arya

Beruangrules Swing

Gede Mahendra Bagas Arya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 1600 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 53%
PUPrime-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
17 (29.82%)
Verlusttrades:
40 (70.18%)
Bester Trade:
2 420.46 USD
Schlechtester Trade:
-588.00 USD
Bruttoprofit:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Bruttoverlust:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (1 677.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 267.99 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
4.13
Long-Positionen:
52 (91.23%)
Short-Positionen:
5 (8.77%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
129.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
829.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-167.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 599.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 599.83 USD (13)
Wachstum pro Monat :
31.84%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 789.74 USD
Maximaler:
1 789.74 USD (162.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.58% (1 789.74 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 43
BTCUSD 11
AUDCAD.s 2
GBPUSD.s 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 9.5K
BTCUSD -1.9K
AUDCAD.s -9
GBPUSD.s -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 90K
BTCUSD -1.7M
AUDCAD.s 101
GBPUSD.s -402
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 420.46 USD
Schlechtester Trade: -588 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 677.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 599.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe



Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.


Keine Bewertungen
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Beruangrules Swing
1600 USD pro Monat
53%
0
0
USD
20K
USD
10
15%
57
29%
100%
2.10
129.82
USD
19%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.