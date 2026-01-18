- Wachstum
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
17 (29.82%)
Verlusttrades:
40 (70.18%)
Bester Trade:
2 420.46 USD
Schlechtester Trade:
-588.00 USD
Bruttoprofit:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Bruttoverlust:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (1 677.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 267.99 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
4.13
Long-Positionen:
52 (91.23%)
Short-Positionen:
5 (8.77%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
129.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
829.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-167.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 599.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 599.83 USD (13)
Wachstum pro Monat :
31.84%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 789.74 USD
Maximaler:
1 789.74 USD (162.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.58% (1 789.74 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|BTCUSD
|11
|AUDCAD.s
|2
|GBPUSD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|9.5K
|BTCUSD
|-1.9K
|AUDCAD.s
|-9
|GBPUSD.s
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|90K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD.s
|101
|GBPUSD.s
|-402
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.
