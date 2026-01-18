- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
17 (29.82%)
亏损交易:
40 (70.18%)
最好交易:
2 420.46 USD
最差交易:
-588.00 USD
毛利:
14 101.27 USD (408 859 pips)
毛利亏损:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
最大连续赢利:
5 (1 677.35 USD)
最大连续盈利:
4 267.99 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.71%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
23 小时
采收率:
4.13
长期交易:
52 (91.23%)
短期交易:
5 (8.77%)
利润因子:
2.10
预期回报:
129.82 USD
平均利润:
829.49 USD
平均损失:
-167.54 USD
最大连续失误:
13 (-1 599.83 USD)
最大连续亏损:
-1 599.83 USD (13)
每月增长:
31.84%
算法交易:
15%
结余跌幅:
绝对:
1 789.74 USD
最大值:
1 789.74 USD (162.56%)
相对跌幅:
结余:
18.58% (1 789.74 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|BTCUSD
|11
|AUDCAD.s
|2
|GBPUSD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|9.5K
|BTCUSD
|-1.9K
|AUDCAD.s
|-9
|GBPUSD.s
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|90K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD.s
|101
|GBPUSD.s
|-402
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 420.46 USD
最差交易: -588 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 677.35 USD
最大连续亏损: -1 599.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1600 USD
53%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
10
15%
57
29%
100%
2.10
129.82
USD
USD
19%
1:500