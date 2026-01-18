SinaisSeções
Gede Mahendra Bagas Arya

Beruangrules Swing

Gede Mahendra Bagas Arya
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1600 USD por mês
crescimento desde 2025 53%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
17 (29.82%)
Negociações com perda:
40 (70.18%)
Melhor negociação:
2 420.46 USD
Pior negociação:
-588.00 USD
Lucro bruto:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Perda bruta:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 677.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 267.99 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.71%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
4.13
Negociações longas:
52 (91.23%)
Negociações curtas:
5 (8.77%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
129.82 USD
Lucro médio:
829.49 USD
Perda média:
-167.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 599.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 599.83 USD (13)
Crescimento mensal:
31.84%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 789.74 USD
Máximo:
1 789.74 USD (162.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.58% (1 789.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 43
BTCUSD 11
AUDCAD.s 2
GBPUSD.s 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 9.5K
BTCUSD -1.9K
AUDCAD.s -9
GBPUSD.s -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 90K
BTCUSD -1.7M
AUDCAD.s 101
GBPUSD.s -402
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 420.46 USD
Pior negociação: -588 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 677.35 USD
Máxima perda consecutiva: -1 599.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados



Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.


Sem comentários
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
