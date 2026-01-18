- Crescimento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
17 (29.82%)
Negociações com perda:
40 (70.18%)
Melhor negociação:
2 420.46 USD
Pior negociação:
-588.00 USD
Lucro bruto:
14 101.27 USD (408 859 pips)
Perda bruta:
-6 701.56 USD (2 018 145 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 677.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 267.99 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.71%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
4.13
Negociações longas:
52 (91.23%)
Negociações curtas:
5 (8.77%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
129.82 USD
Lucro médio:
829.49 USD
Perda média:
-167.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 599.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 599.83 USD (13)
Crescimento mensal:
31.84%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 789.74 USD
Máximo:
1 789.74 USD (162.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.58% (1 789.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|BTCUSD
|11
|AUDCAD.s
|2
|GBPUSD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|9.5K
|BTCUSD
|-1.9K
|AUDCAD.s
|-9
|GBPUSD.s
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|90K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD.s
|101
|GBPUSD.s
|-402
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 420.46 USD
Pior negociação: -588 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 677.35 USD
Máxima perda consecutiva: -1 599.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Designed for a low-risk profile, the Beruang Rules move away from the aggressive 'get-rich-quick' targets often sought by smaller accounts. Instead, the strategy centers on disciplined risk controls and steady growth. Our core priority is ensuring capital preservation and the long-term viability of the portfolio.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1600 USD por mês
53%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
10
15%
57
29%
100%
2.10
129.82
USD
USD
19%
1:500