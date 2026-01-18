- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
20 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
72.25 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
478.00 USD (12 423 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
20 (478.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
478.00 USD (20)
Sharpe oranı:
1.48
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (25.00%)
Satış işlemleri:
15 (75.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
23.90 USD
Ortalama kâr:
23.90 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.78%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|XAGUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|325
|XAGUSD
|153
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|555
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.25 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +478.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This product generates close-confirmed Smart Money Concepts (SMC) trading signals based on market structure and zone interaction. Signals are designed to be non-repainting and no future-bar dependent, making them suitable for live trading and Strategy Tester validation.
Signal types may include:
• ENTRY (BUY/SELL): A valid trade setup confirmed by structure and location rules.
• BOS / CHoCH: Market structure confirmation events (close-based).
• Zone Touch / Reaction: Price reaches a qualified area (e.g., Premium/Discount / key zones) and meets confirmation conditions.
• Invalidation / Cancellation (optional): Setup becomes invalid when rules are broken or conditions expire.
Each alert typically includes direction, symbol, timeframe, and the bar time of confirmation. Optional levels (Entry/SL/TP) may be included if enabled.
İnceleme yok