Khachik Babayans

Automexa

Khachik Babayans
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 5%
FTMO-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
20 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
72.25 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
478.00 USD (12 423 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
20 (478.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
478.00 USD (20)
Sharpe oranı:
1.48
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (25.00%)
Satış işlemleri:
15 (75.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
23.90 USD
Ortalama kâr:
23.90 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.78%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16
XAGUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 325
XAGUSD 153
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
XAGUSD 555
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.25 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +478.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FTMO-Server2
0.00 × 1
FTMO-Server
0.00 × 1
This product generates close-confirmed Smart Money Concepts (SMC) trading signals based on market structure and zone interaction. Signals are designed to be non-repainting and no future-bar dependent, making them suitable for live trading and Strategy Tester validation.

Signal types may include:
 • ENTRY (BUY/SELL): A valid trade setup confirmed by structure and location rules.
 • BOS / CHoCH: Market structure confirmation events (close-based).
 • Zone Touch / Reaction: Price reaches a qualified area (e.g., Premium/Discount / key zones) and meets confirmation conditions.
 • Invalidation / Cancellation (optional): Setup becomes invalid when rules are broken or conditions expire.

Each alert typically includes direction, symbol, timeframe, and the bar time of confirmation. Optional levels (Entry/SL/TP) may be included if enabled.
İnceleme yok
2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
