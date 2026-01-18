SignauxSections
Khachik Babayans

Automexa

Khachik Babayans
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 5%
FTMO-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
20 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
72.25 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
478.00 USD (12 423 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
20 (478.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
478.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
1.48
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
5 (25.00%)
Courts trades:
15 (75.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
23.90 USD
Bénéfice moyen:
23.90 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
4.78%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 16
XAGUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 325
XAGUSD 153
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
XAGUSD 555
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.25 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +478.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FTMO-Server2
0.00 × 1
FTMO-Server
0.00 × 1
This product generates close-confirmed Smart Money Concepts (SMC) trading signals based on market structure and zone interaction. Signals are designed to be non-repainting and no future-bar dependent, making them suitable for live trading and Strategy Tester validation.

Signal types may include:
 • ENTRY (BUY/SELL): A valid trade setup confirmed by structure and location rules.
 • BOS / CHoCH: Market structure confirmation events (close-based).
 • Zone Touch / Reaction: Price reaches a qualified area (e.g., Premium/Discount / key zones) and meets confirmation conditions.
 • Invalidation / Cancellation (optional): Setup becomes invalid when rules are broken or conditions expire.

Each alert typically includes direction, symbol, timeframe, and the bar time of confirmation. Optional levels (Entry/SL/TP) may be included if enabled.
Aucun avis
2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
