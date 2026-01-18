SinaisSeções
Khachik Babayans

Automexa

Khachik Babayans
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 5%
FTMO-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
20 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
72.25 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
478.00 USD (12 423 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (478.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
478.00 USD (20)
Índice de Sharpe:
1.48
Atividade de negociação:
0.17%
Depósito máximo carregado:
31.24%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
5 (25.00%)
Negociações curtas:
15 (75.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
23.90 USD
Lucro médio:
23.90 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.78%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.17% (18.17 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 16
XAGUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 325
XAGUSD 153
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
XAGUSD 555
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +72.25 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +478.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FTMO-Server2
0.00 × 1
FTMO-Server
0.00 × 1
This product generates close-confirmed Smart Money Concepts (SMC) trading signals based on market structure and zone interaction. Signals are designed to be non-repainting and no future-bar dependent, making them suitable for live trading and Strategy Tester validation.

Signal types may include:
 • ENTRY (BUY/SELL): A valid trade setup confirmed by structure and location rules.
 • BOS / CHoCH: Market structure confirmation events (close-based).
 • Zone Touch / Reaction: Price reaches a qualified area (e.g., Premium/Discount / key zones) and meets confirmation conditions.
 • Invalidation / Cancellation (optional): Setup becomes invalid when rules are broken or conditions expire.

Each alert typically includes direction, symbol, timeframe, and the bar time of confirmation. Optional levels (Entry/SL/TP) may be included if enabled.
Sem comentários
2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
