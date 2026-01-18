- Crescimento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
20 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
72.25 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
478.00 USD (12 423 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (478.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
478.00 USD (20)
Índice de Sharpe:
1.48
Atividade de negociação:
0.17%
Depósito máximo carregado:
31.24%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
5 (25.00%)
Negociações curtas:
15 (75.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
23.90 USD
Lucro médio:
23.90 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.78%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.17% (18.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|XAGUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|325
|XAGUSD
|153
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|555
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server
|0.00 × 1
This product generates close-confirmed Smart Money Concepts (SMC) trading signals based on market structure and zone interaction. Signals are designed to be non-repainting and no future-bar dependent, making them suitable for live trading and Strategy Tester validation.
Signal types may include:
• ENTRY (BUY/SELL): A valid trade setup confirmed by structure and location rules.
• BOS / CHoCH: Market structure confirmation events (close-based).
• Zone Touch / Reaction: Price reaches a qualified area (e.g., Premium/Discount / key zones) and meets confirmation conditions.
• Invalidation / Cancellation (optional): Setup becomes invalid when rules are broken or conditions expire.
Each alert typically includes direction, symbol, timeframe, and the bar time of confirmation. Optional levels (Entry/SL/TP) may be included if enabled.
Sem comentários
