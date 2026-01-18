Este producto genera señales de trading SMC (Smart Money Concepts) confirmadas al cierre de la vela, basadas en la estructura de mercado y la interacción con zonas clave. Las señales están diseñadas para ser sin repintado (non-repainting) y sin depender de velas futuras, por lo que son adecuadas tanto para trading en vivo como para validación en el Strategy Tester.





Los tipos de señal pueden incluir:

• ENTRY (COMPRA/VENTA): Un setup válido confirmado por reglas de estructura y ubicación (zona).

• BOS / CHoCH: Eventos de confirmación de estructura de mercado (basados en el cierre).

• Toque/Reacción en Zona: El precio alcanza una zona calificada (p. ej., Premium/Discount / zonas clave) y cumple las condiciones de confirmación.

• Invalidación/Cancelación (opcional): El setup se invalida cuando se rompen las reglas o expira la condición.





Cada alerta normalmente incluye dirección, símbolo, timeframe y la hora de confirmación de la vela. Los niveles opcionales (Entrada/SL/TP) pueden incluirse si están habilitados.