Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
20 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
72.25 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
478.00 USD (12 423 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (478.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
478.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
1.48
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
21 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
5 (25.00%)
Transacciones Cortas:
15 (75.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
23.90 USD
Beneficio medio:
23.90 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.78%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|XAGUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|325
|XAGUSD
|153
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|555
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Reducción
Mejor transacción: +72.25 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +478.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server
|0.00 × 1
Este producto genera señales de trading SMC (Smart Money Concepts) confirmadas al cierre de la vela, basadas en la estructura de mercado y la interacción con zonas clave. Las señales están diseñadas para ser sin repintado (non-repainting) y sin depender de velas futuras, por lo que son adecuadas tanto para trading en vivo como para validación en el Strategy Tester.
Los tipos de señal pueden incluir:
• ENTRY (COMPRA/VENTA): Un setup válido confirmado por reglas de estructura y ubicación (zona).
• BOS / CHoCH: Eventos de confirmación de estructura de mercado (basados en el cierre).
• Toque/Reacción en Zona: El precio alcanza una zona calificada (p. ej., Premium/Discount / zonas clave) y cumple las condiciones de confirmación.
• Invalidación/Cancelación (opcional): El setup se invalida cuando se rompen las reglas o expira la condición.
Cada alerta normalmente incluye dirección, símbolo, timeframe y la hora de confirmación de la vela. Los niveles opcionales (Entrada/SL/TP) pueden incluirse si están habilitados.
