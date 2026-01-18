SeñalesSecciones
Khachik Babayans

Automexa

Khachik Babayans
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 5%
FTMO-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
20 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
72.25 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
478.00 USD (12 423 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (478.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
478.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
1.48
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
21 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
5 (25.00%)
Transacciones Cortas:
15 (75.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
23.90 USD
Beneficio medio:
23.90 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.78%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 16
XAGUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 325
XAGUSD 153
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
XAGUSD 555
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +72.25 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +478.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FTMO-Server2
0.00 × 1
FTMO-Server
0.00 × 1
Este producto genera señales de trading SMC (Smart Money Concepts) confirmadas al cierre de la vela, basadas en la estructura de mercado y la interacción con zonas clave. Las señales están diseñadas para ser sin repintado (non-repainting) y sin depender de velas futuras, por lo que son adecuadas tanto para trading en vivo como para validación en el Strategy Tester.

Los tipos de señal pueden incluir:
 • ENTRY (COMPRA/VENTA): Un setup válido confirmado por reglas de estructura y ubicación (zona).
 • BOS / CHoCH: Eventos de confirmación de estructura de mercado (basados en el cierre).
 • Toque/Reacción en Zona: El precio alcanza una zona calificada (p. ej., Premium/Discount / zonas clave) y cumple las condiciones de confirmación.
 • Invalidación/Cancelación (opcional): El setup se invalida cuando se rompen las reglas o expira la condición.

Cada alerta normalmente incluye dirección, símbolo, timeframe y la hora de confirmación de la vela. Los niveles opcionales (Entrada/SL/TP) pueden incluirse si están habilitados.
2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
