- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
23 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
72.25 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
529.17 USD (13 185 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
23 (529.17 USD)
最大連続利益:
529.17 USD (23)
シャープレシオ:
1.49
取引アクティビティ:
0.17%
最大入金額:
31.24%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
8 (34.78%)
短いトレード:
15 (65.22%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
23.01 USD
平均利益:
23.01 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.29%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.17% (18.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|XAGUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|377
|XAGUSD
|153
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|XAGUSD
|555
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +72.25 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +529.17 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server
|0.00 × 1
This product generates close-confirmed Smart Money Concepts (SMC) trading signals based on market structure and zone interaction. Signals are designed to be non-repainting and no future-bar dependent, making them suitable for live trading and Strategy Tester validation.
Signal types may include:
• ENTRY (BUY/SELL): A valid trade setup confirmed by structure and location rules.
• BOS / CHoCH: Market structure confirmation events (close-based).
• Zone Touch / Reaction: Price reaches a qualified area (e.g., Premium/Discount / key zones) and meets confirmation conditions.
• Invalidation / Cancellation (optional): Setup becomes invalid when rules are broken or conditions expire.
Each alert typically includes direction, symbol, timeframe, and the bar time of confirmation. Optional levels (Entry/SL/TP) may be included if enabled.
