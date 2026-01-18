- Crescita
Trade:
20
Profit Trade:
20 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
72.25 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
478.00 USD (12 423 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
20 (478.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
478.00 USD (20)
Indice di Sharpe:
1.48
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (25.00%)
Short Trade:
15 (75.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
23.90 USD
Profitto medio:
23.90 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.78%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
|XAUUSD
|16
|XAGUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
|XAUUSD
|325
|XAGUSD
|153
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|555
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +478.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server
|0.00 × 1
This product generates close-confirmed Smart Money Concepts (SMC) trading signals based on market structure and zone interaction. Signals are designed to be non-repainting and no future-bar dependent, making them suitable for live trading and Strategy Tester validation.
Signal types may include:
• ENTRY (BUY/SELL): A valid trade setup confirmed by structure and location rules.
• BOS / CHoCH: Market structure confirmation events (close-based).
• Zone Touch / Reaction: Price reaches a qualified area (e.g., Premium/Discount / key zones) and meets confirmation conditions.
• Invalidation / Cancellation (optional): Setup becomes invalid when rules are broken or conditions expire.
Each alert typically includes direction, symbol, timeframe, and the bar time of confirmation. Optional levels (Entry/SL/TP) may be included if enabled.
