SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Automexa
Khachik Babayans

Automexa

Khachik Babayans
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 5%
FTMO-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
20 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
72.25 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
478.00 USD (12 423 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
20 (478.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
478.00 USD (20)
Indice di Sharpe:
1.48
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (25.00%)
Short Trade:
15 (75.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
23.90 USD
Profitto medio:
23.90 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.78%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 16
XAGUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 325
XAGUSD 153
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
XAGUSD 555
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +478.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FTMO-Server2
0.00 × 1
FTMO-Server
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This product generates close-confirmed Smart Money Concepts (SMC) trading signals based on market structure and zone interaction. Signals are designed to be non-repainting and no future-bar dependent, making them suitable for live trading and Strategy Tester validation.

Signal types may include:
 • ENTRY (BUY/SELL): A valid trade setup confirmed by structure and location rules.
 • BOS / CHoCH: Market structure confirmation events (close-based).
 • Zone Touch / Reaction: Price reaches a qualified area (e.g., Premium/Discount / key zones) and meets confirmation conditions.
 • Invalidation / Cancellation (optional): Setup becomes invalid when rules are broken or conditions expire.

Each alert typically includes direction, symbol, timeframe, and the bar time of confirmation. Optional levels (Entry/SL/TP) may be included if enabled.
Non ci sono recensioni
2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati