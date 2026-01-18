Этот продукт генерирует торговые сигналы SMC (Smart Money Concepts), подтверждённые по закрытию свечи, на основе структуры рынка и взаимодействия цены с ключевыми зонами. Сигналы разработаны как без перерисовки (non-repainting) и без использования данных будущих свечей, поэтому подходят как для реальной торговли, так и для проверки в Strategy Tester.





Типы сигналов могут включать:

• ENTRY (BUY/SELL): Валидный сетап на вход, подтверждённый правилами структуры и локации (зоны).

• BOS / CHoCH: События подтверждения структуры рынка (по закрытию свечи).

• Касание/реакция зоны: Цена достигает квалифицированной области (например, Premium/Discount / ключевые зоны) и выполняет условия подтверждения.

• Инвалидация/отмена (опционально): Сетап становится недействительным при нарушении правил или при истечении условий.





Каждое уведомление обычно содержит направление, символ, таймфрейм и время свечи, на которой произошло подтверждение. Дополнительно (если включено) могут передаваться уровни Entry/SL/TP.