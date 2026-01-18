СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Automexa
Khachik Babayans

Automexa

Khachik Babayans
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
FTMO-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
23 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
72.25 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
529.17 USD (13 185 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
23 (529.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
529.17 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
1.49
Торговая активность:
0.17%
Макс. загрузка депозита:
31.24%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (34.78%)
Коротких трейдов:
15 (65.22%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
23.01 USD
Средняя прибыль:
23.01 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.29%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.17% (18.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 19
XAGUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 377
XAGUSD 153
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
XAGUSD 555
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.25 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +529.17 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FTMO-Server2
0.00 × 1
FTMO-Server
0.00 × 1
Этот продукт генерирует торговые сигналы SMC (Smart Money Concepts), подтверждённые по закрытию свечи, на основе структуры рынка и взаимодействия цены с ключевыми зонами. Сигналы разработаны как без перерисовки (non-repainting) и без использования данных будущих свечей, поэтому подходят как для реальной торговли, так и для проверки в Strategy Tester.

Типы сигналов могут включать:
 • ENTRY (BUY/SELL): Валидный сетап на вход, подтверждённый правилами структуры и локации (зоны).
 • BOS / CHoCH: События подтверждения структуры рынка (по закрытию свечи).
 • Касание/реакция зоны: Цена достигает квалифицированной области (например, Premium/Discount / ключевые зоны) и выполняет условия подтверждения.
 • Инвалидация/отмена (опционально): Сетап становится недействительным при нарушении правил или при истечении условий.

Каждое уведомление обычно содержит направление, символ, таймфрейм и время свечи, на которой произошло подтверждение. Дополнительно (если включено) могут передаваться уровни Entry/SL/TP.
Нет отзывов
2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
