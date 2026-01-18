- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
23 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
72.25 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
529.17 USD (13 185 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
23 (529.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
529.17 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
1.49
Торговая активность:
0.17%
Макс. загрузка депозита:
31.24%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (34.78%)
Коротких трейдов:
15 (65.22%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
23.01 USD
Средняя прибыль:
23.01 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.29%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.17% (18.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|XAGUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|377
|XAGUSD
|153
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|XAGUSD
|555
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +72.25 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +529.17 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server
|0.00 × 1
Этот продукт генерирует торговые сигналы SMC (Smart Money Concepts), подтверждённые по закрытию свечи, на основе структуры рынка и взаимодействия цены с ключевыми зонами. Сигналы разработаны как без перерисовки (non-repainting) и без использования данных будущих свечей, поэтому подходят как для реальной торговли, так и для проверки в Strategy Tester.
Типы сигналов могут включать:
• ENTRY (BUY/SELL): Валидный сетап на вход, подтверждённый правилами структуры и локации (зоны).
• BOS / CHoCH: События подтверждения структуры рынка (по закрытию свечи).
• Касание/реакция зоны: Цена достигает квалифицированной области (например, Premium/Discount / ключевые зоны) и выполняет условия подтверждения.
• Инвалидация/отмена (опционально): Сетап становится недействительным при нарушении правил или при истечении условий.
Каждое уведомление обычно содержит направление, символ, таймфрейм и время свечи, на которой произошло подтверждение. Дополнительно (если включено) могут передаваться уровни Entry/SL/TP.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
91%
23
100%
0%
n/a
23.01
USD
USD
0%
1:100