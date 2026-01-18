SinyallerBölümler
Yan Qing Zhao

GOLD Trader 5702S

Yan Qing Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 888 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
835
Kârla kapanan işlemler:
709 (84.91%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (15.09%)
En iyi işlem:
2 952.30 USD
En kötü işlem:
-4 792.00 USD
Brüt kâr:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Brüt zarar:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (2 155.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 106.20 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.60%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
482 (57.72%)
Satış işlemleri:
353 (42.28%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
19.44 USD
Ortalama kâr:
106.54 USD
Ortalama zarar:
-470.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5 192.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 192.21 USD (6)
Aylık büyüme:
0.55%
Yıllık tahmin:
6.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 440.86 USD
Maksimum:
8 869.78 USD (33.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.92% (7 306.88 USD)
Varlığa göre:
19.07% (15 814.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 719
BTCUSD 114
XAGUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 2.8K
XAGUSD 215
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 52K
BTCUSD -802K
XAGUSD 4.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 952.30 USD
En kötü işlem: -4 792 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 155.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 192.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
Darwinex-Live
0.00 × 5
GMI-Live12
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.06 × 234
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.60 × 244
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.05 × 552
19 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.18 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.31% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 01:20
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD Trader 5702S
Ayda 888 USD
27%
0
0
USD
83K
USD
22
0%
835
84%
100%
1.27
19.44
USD
56%
1:500
