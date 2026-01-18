- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
835
Kârla kapanan işlemler:
709 (84.91%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (15.09%)
En iyi işlem:
2 952.30 USD
En kötü işlem:
-4 792.00 USD
Brüt kâr:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Brüt zarar:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (2 155.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 106.20 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.60%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
482 (57.72%)
Satış işlemleri:
353 (42.28%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
19.44 USD
Ortalama kâr:
106.54 USD
Ortalama zarar:
-470.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5 192.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 192.21 USD (6)
Aylık büyüme:
0.55%
Yıllık tahmin:
6.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 440.86 USD
Maksimum:
8 869.78 USD (33.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.92% (7 306.88 USD)
Varlığa göre:
19.07% (15 814.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|719
|BTCUSD
|114
|XAGUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|2.8K
|XAGUSD
|215
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSD
|-802K
|XAGUSD
|4.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 952.30 USD
En kötü işlem: -4 792 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 155.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 192.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 234
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.60 × 244
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.05 × 552
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 888 USD
27%
0
0
USD
USD
83K
USD
USD
22
0%
835
84%
100%
1.27
19.44
USD
USD
56%
1:500