Yan Qing Zhao

GOLD Trader 5702S

Yan Qing Zhao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 888 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
835
Gewinntrades:
709 (84.91%)
Verlusttrades:
126 (15.09%)
Bester Trade:
2 952.30 USD
Schlechtester Trade:
-4 792.00 USD
Bruttoprofit:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Bruttoverlust:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (2 155.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 106.20 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.60%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
1.83
Long-Positionen:
482 (57.72%)
Short-Positionen:
353 (42.28%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
19.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
106.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-470.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-5 192.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 192.21 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.55%
Jahresprognose:
6.63%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 440.86 USD
Maximaler:
8 869.78 USD (33.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.92% (7 306.88 USD)
Kapital:
19.07% (15 814.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 719
BTCUSD 114
XAGUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 2.8K
XAGUSD 215
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 52K
BTCUSD -802K
XAGUSD 4.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 952.30 USD
Schlechtester Trade: -4 792 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 155.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 192.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
Darwinex-Live
0.00 × 5
GMI-Live12
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.06 × 234
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.60 × 244
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.05 × 552
noch 19 ...
Keine Bewertungen
2026.01.18 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.31% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 01:20
A large drawdown may occur on the account again
