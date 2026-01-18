SeñalesSecciones
Yan Qing Zhao

GOLD Trader 5702S

Yan Qing Zhao
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 27%
Pepperstone-Edge08
1:500
Total de Trades:
835
Transacciones Rentables:
709 (84.91%)
Transacciones Irrentables:
126 (15.09%)
Mejor transacción:
2 952.30 USD
Peor transacción:
-4 792.00 USD
Beneficio Bruto:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Pérdidas Brutas:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (2 155.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 106.20 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.53%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
1.83
Transacciones Largas:
482 (57.72%)
Transacciones Cortas:
353 (42.28%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
19.44 USD
Beneficio medio:
106.54 USD
Pérdidas medias:
-470.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-5 192.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 192.21 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.55%
Pronóstico anual:
6.63%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 440.86 USD
Máxima:
8 869.78 USD (33.98%)
Reducción relativa:
De balance:
55.92% (7 306.88 USD)
De fondos:
19.07% (15 814.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 719
BTCUSD 114
XAGUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 2.8K
XAGUSD 215
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 52K
BTCUSD -802K
XAGUSD 4.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Mejor transacción: +2 952.30 USD
Peor transacción: -4 792 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +2 155.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 192.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
Darwinex-Live
0.00 × 5
GMI-Live12
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.06 × 234
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.60 × 244
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.05 × 552
otros 19...
No hay comentarios
2026.01.18 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.31% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 01:20
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD Trader 5702S
888 USD al mes
27%
0
0
USD
83K
USD
22
0%
835
84%
100%
1.27
19.44
USD
56%
1:500
