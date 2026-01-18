- 成长
交易:
835
盈利交易:
709 (84.91%)
亏损交易:
126 (15.09%)
最好交易:
2 952.30 USD
最差交易:
-4 792.00 USD
毛利:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
毛利亏损:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
最大连续赢利:
42 (2 155.60 USD)
最大连续盈利:
4 106.20 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.83
长期交易:
482 (57.72%)
短期交易:
353 (42.28%)
利润因子:
1.27
预期回报:
19.44 USD
平均利润:
106.54 USD
平均损失:
-470.71 USD
最大连续失误:
6 (-5 192.21 USD)
最大连续亏损:
-5 192.21 USD (6)
每月增长:
0.55%
年度预测:
6.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 440.86 USD
最大值:
8 869.78 USD (33.98%)
相对跌幅:
结余:
55.92% (7 306.88 USD)
净值:
19.07% (15 814.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|719
|BTCUSD
|114
|XAGUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|2.8K
|XAGUSD
|215
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSD
|-802K
|XAGUSD
|4.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
最好交易: +2 952.30 USD
最差交易: -4 792 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +2 155.60 USD
最大连续亏损: -5 192.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 234
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.60 × 244
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.05 × 552
没有评论
