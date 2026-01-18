- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
835
Profit Trade:
709 (84.91%)
Loss Trade:
126 (15.09%)
Best Trade:
2 952.30 USD
Worst Trade:
-4 792.00 USD
Profitto lordo:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Perdita lorda:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (2 155.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 106.20 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.60%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
482 (57.72%)
Short Trade:
353 (42.28%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
19.44 USD
Profitto medio:
106.54 USD
Perdita media:
-470.71 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-5 192.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 192.21 USD (6)
Crescita mensile:
0.55%
Previsione annuale:
6.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 440.86 USD
Massimale:
8 869.78 USD (33.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.92% (7 306.88 USD)
Per equità:
19.07% (15 814.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|719
|BTCUSD
|114
|XAGUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|2.8K
|XAGUSD
|215
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSD
|-802K
|XAGUSD
|4.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 952.30 USD
Worst Trade: -4 792 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 155.60 USD
Massima perdita consecutiva: -5 192.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 234
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.60 × 244
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.05 × 552
