Yan Qing Zhao

GOLD Trader 5702S

Yan Qing Zhao
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 888 USD al mese
crescita dal 2025 27%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
835
Profit Trade:
709 (84.91%)
Loss Trade:
126 (15.09%)
Best Trade:
2 952.30 USD
Worst Trade:
-4 792.00 USD
Profitto lordo:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Perdita lorda:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (2 155.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 106.20 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.60%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
482 (57.72%)
Short Trade:
353 (42.28%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
19.44 USD
Profitto medio:
106.54 USD
Perdita media:
-470.71 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-5 192.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 192.21 USD (6)
Crescita mensile:
0.55%
Previsione annuale:
6.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 440.86 USD
Massimale:
8 869.78 USD (33.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.92% (7 306.88 USD)
Per equità:
19.07% (15 814.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 719
BTCUSD 114
XAGUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 2.8K
XAGUSD 215
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 52K
BTCUSD -802K
XAGUSD 4.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 952.30 USD
Worst Trade: -4 792 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 155.60 USD
Massima perdita consecutiva: -5 192.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
Darwinex-Live
0.00 × 5
GMI-Live12
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.06 × 234
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.60 × 244
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.05 × 552
19 più
Non ci sono recensioni
2026.01.18 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.31% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 01:20
A large drawdown may occur on the account again
