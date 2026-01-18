- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
835
Прибыльных трейдов:
709 (84.91%)
Убыточных трейдов:
126 (15.09%)
Лучший трейд:
2 952.30 USD
Худший трейд:
-4 792.00 USD
Общая прибыль:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Общий убыток:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (2 155.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 106.20 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
482 (57.72%)
Коротких трейдов:
353 (42.28%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
19.44 USD
Средняя прибыль:
106.54 USD
Средний убыток:
-470.71 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-5 192.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 192.21 USD (6)
Прирост в месяц:
0.55%
Годовой прогноз:
6.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 440.86 USD
Максимальная:
8 869.78 USD (33.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.92% (7 306.88 USD)
По эквити:
19.07% (15 814.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|719
|BTCUSD
|114
|XAGUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|2.8K
|XAGUSD
|215
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSD
|-802K
|XAGUSD
|4.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 952.30 USD
Худший трейд: -4 792 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +2 155.60 USD
Макс. убыток в серии: -5 192.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 234
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.60 × 244
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.05 × 552
еще 19...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
888 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
83K
USD
USD
22
0%
835
84%
100%
1.27
19.44
USD
USD
56%
1:500