Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD Trader 5702S
Yan Qing Zhao

GOLD Trader 5702S

Yan Qing Zhao
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 888 USD в месяц
прирост с 2025 27%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
835
Прибыльных трейдов:
709 (84.91%)
Убыточных трейдов:
126 (15.09%)
Лучший трейд:
2 952.30 USD
Худший трейд:
-4 792.00 USD
Общая прибыль:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Общий убыток:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (2 155.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 106.20 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
482 (57.72%)
Коротких трейдов:
353 (42.28%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
19.44 USD
Средняя прибыль:
106.54 USD
Средний убыток:
-470.71 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-5 192.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 192.21 USD (6)
Прирост в месяц:
0.55%
Годовой прогноз:
6.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 440.86 USD
Максимальная:
8 869.78 USD (33.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.92% (7 306.88 USD)
По эквити:
19.07% (15 814.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 719
BTCUSD 114
XAGUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 2.8K
XAGUSD 215
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 52K
BTCUSD -802K
XAGUSD 4.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 952.30 USD
Худший трейд: -4 792 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +2 155.60 USD
Макс. убыток в серии: -5 192.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
Darwinex-Live
0.00 × 5
GMI-Live12
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.06 × 234
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.60 × 244
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.05 × 552
еще 19...
Нет отзывов
2026.01.18 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.31% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 01:20
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.