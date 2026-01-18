- 자본
- 축소
트레이드:
835
이익 거래:
709 (84.91%)
손실 거래:
126 (15.09%)
최고의 거래:
2 952.30 USD
최악의 거래:
-4 792.00 USD
총 수익:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
총 손실:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
연속 최대 이익:
42 (2 155.60 USD)
연속 최대 이익:
4 106.20 USD (9)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.53%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
1.83
롱(주식매수):
482 (57.72%)
숏(주식차입매도):
353 (42.28%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
19.44 USD
평균 이익:
106.54 USD
평균 손실:
-470.71 USD
연속 최대 손실:
6 (-5 192.21 USD)
연속 최대 손실:
-5 192.21 USD (6)
월별 성장률:
0.55%
연간 예측:
6.63%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 440.86 USD
최대한의:
8 869.78 USD (33.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.92% (7 306.88 USD)
자본금별:
19.07% (15 814.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|719
|BTCUSD
|114
|XAGUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|2.8K
|XAGUSD
|215
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSD
|-802K
|XAGUSD
|4.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 952.30 USD
최악의 거래: -4 792 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +2 155.60 USD
연속 최대 손실: -5 192.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 234
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.60 × 244
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.05 × 552
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 888 USD
27%
0
0
USD
USD
83K
USD
USD
22
0%
835
84%
100%
1.27
19.44
USD
USD
56%
1:500