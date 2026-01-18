리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexChief-DirectFX 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 5 HFMarketsSV-Live Server 0.00 × 14 RubixFX-Live 0.00 × 12 Darwinex-Live 0.00 × 5 GMI-Live12 0.00 × 28 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 ICMarkets-Live02 0.00 × 17 ICMarkets-Live06 0.00 × 16 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 Tickmill-Live 0.00 × 11 ICMarkets-Live05 0.00 × 9 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 29 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.06 × 234 Pepperstone-Edge09 0.07 × 423 ICMarkets-Live04 0.15 × 416 ICMarkets-Live07 0.39 × 124 Pepperstone-Edge06 0.60 × 244 FBS-Real-4 1.00 × 1 Pepperstone-Edge11 1.32 × 19 Pepperstone-Edge08 2.05 × 552 19 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오