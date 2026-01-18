SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD Trader 5702S
Yan Qing Zhao

GOLD Trader 5702S

Yan Qing Zhao
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 888 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
835
Bénéfice trades:
709 (84.91%)
Perte trades:
126 (15.09%)
Meilleure transaction:
2 952.30 USD
Pire transaction:
-4 792.00 USD
Bénéfice brut:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Perte brute:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (2 155.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 106.20 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.60%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
1.83
Longs trades:
482 (57.72%)
Courts trades:
353 (42.28%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
19.44 USD
Bénéfice moyen:
106.54 USD
Perte moyenne:
-470.71 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-5 192.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 192.21 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.55%
Prévision annuelle:
6.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 440.86 USD
Maximal:
8 869.78 USD (33.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.92% (7 306.88 USD)
Par fonds propres:
19.07% (15 814.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 719
BTCUSD 114
XAGUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 2.8K
XAGUSD 215
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 52K
BTCUSD -802K
XAGUSD 4.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 952.30 USD
Pire transaction: -4 792 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +2 155.60 USD
Perte consécutive maximale: -5 192.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
Darwinex-Live
0.00 × 5
GMI-Live12
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.06 × 234
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.60 × 244
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.05 × 552
19 plus...
Aucun avis
2026.01.18 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.31% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 01:20
A large drawdown may occur on the account again
