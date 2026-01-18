- 成長
- ドローダウン
トレード:
835
利益トレード:
709 (84.91%)
損失トレード:
126 (15.09%)
ベストトレード:
2 952.30 USD
最悪のトレード:
-4 792.00 USD
総利益:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
総損失:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
最大連続の勝ち:
42 (2 155.60 USD)
最大連続利益:
4 106.20 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.60%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.83
長いトレード:
482 (57.72%)
短いトレード:
353 (42.28%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
19.44 USD
平均利益:
106.54 USD
平均損失:
-470.71 USD
最大連続の負け:
6 (-5 192.21 USD)
最大連続損失:
-5 192.21 USD (6)
月間成長:
0.55%
年間予想:
6.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 440.86 USD
最大の:
8 869.78 USD (33.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.92% (7 306.88 USD)
エクイティによる:
19.07% (15 814.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|719
|BTCUSD
|114
|XAGUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|2.8K
|XAGUSD
|215
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSD
|-802K
|XAGUSD
|4.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 952.30 USD
最悪のトレード: -4 792 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +2 155.60 USD
最大連続損失: -5 192.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 234
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.60 × 244
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.05 × 552
レビューなし
