シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GOLD Trader 5702S
Yan Qing Zhao

GOLD Trader 5702S

Yan Qing Zhao
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  888  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 27%
Pepperstone-Edge08
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
835
利益トレード:
709 (84.91%)
損失トレード:
126 (15.09%)
ベストトレード:
2 952.30 USD
最悪のトレード:
-4 792.00 USD
総利益:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
総損失:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
最大連続の勝ち:
42 (2 155.60 USD)
最大連続利益:
4 106.20 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.60%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.83
長いトレード:
482 (57.72%)
短いトレード:
353 (42.28%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
19.44 USD
平均利益:
106.54 USD
平均損失:
-470.71 USD
最大連続の負け:
6 (-5 192.21 USD)
最大連続損失:
-5 192.21 USD (6)
月間成長:
0.55%
年間予想:
6.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 440.86 USD
最大の:
8 869.78 USD (33.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.92% (7 306.88 USD)
エクイティによる:
19.07% (15 814.95 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 719
BTCUSD 114
XAGUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 2.8K
XAGUSD 215
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 52K
BTCUSD -802K
XAGUSD 4.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 952.30 USD
最悪のトレード: -4 792 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +2 155.60 USD
最大連続損失: -5 192.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
Darwinex-Live
0.00 × 5
GMI-Live12
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.06 × 234
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.60 × 244
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.05 × 552
19 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.18 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.31% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 01:20
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GOLD Trader 5702S
888 USD/月
27%
0
0
USD
83K
USD
22
0%
835
84%
100%
1.27
19.44
USD
56%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください