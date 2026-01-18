- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
835
Negociações com lucro:
709 (84.91%)
Negociações com perda:
126 (15.09%)
Melhor negociação:
2 952.30 USD
Pior negociação:
-4 792.00 USD
Lucro bruto:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Perda bruta:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (2 155.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 106.20 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.60%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.83
Negociações longas:
482 (57.72%)
Negociações curtas:
353 (42.28%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
19.44 USD
Lucro médio:
106.54 USD
Perda média:
-470.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-5 192.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 192.21 USD (6)
Crescimento mensal:
0.55%
Previsão anual:
6.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 440.86 USD
Máximo:
8 869.78 USD (33.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.92% (7 306.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.07% (15 814.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|719
|BTCUSD
|114
|XAGUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|2.8K
|XAGUSD
|215
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSD
|-802K
|XAGUSD
|4.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 952.30 USD
Pior negociação: -4 792 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +2 155.60 USD
Máxima perda consecutiva: -5 192.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 234
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.60 × 244
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.05 × 552
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
888 USD por mês
27%
0
0
USD
USD
83K
USD
USD
22
0%
835
84%
100%
1.27
19.44
USD
USD
56%
1:500