Yan Qing Zhao

GOLD Trader 5702S

Yan Qing Zhao
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD por mês
crescimento desde 2025 27%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
835
Negociações com lucro:
709 (84.91%)
Negociações com perda:
126 (15.09%)
Melhor negociação:
2 952.30 USD
Pior negociação:
-4 792.00 USD
Lucro bruto:
75 538.74 USD (3 664 999 pips)
Perda bruta:
-59 309.56 USD (4 453 712 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (2 155.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 106.20 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.60%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.83
Negociações longas:
482 (57.72%)
Negociações curtas:
353 (42.28%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
19.44 USD
Lucro médio:
106.54 USD
Perda média:
-470.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-5 192.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 192.21 USD (6)
Crescimento mensal:
0.55%
Previsão anual:
6.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 440.86 USD
Máximo:
8 869.78 USD (33.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.92% (7 306.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.07% (15 814.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 719
BTCUSD 114
XAGUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 2.8K
XAGUSD 215
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 52K
BTCUSD -802K
XAGUSD 4.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 952.30 USD
Pior negociação: -4 792 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +2 155.60 USD
Máxima perda consecutiva: -5 192.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
Darwinex-Live
0.00 × 5
GMI-Live12
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.06 × 234
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.60 × 244
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.05 × 552
19 mais ...
Sem comentários
2026.01.18 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.31% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 01:20
A large drawdown may occur on the account again
