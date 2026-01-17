SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goat Signal
Rafael Medalha

Goat Signal

Rafael Medalha
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
34 (65.38%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (34.62%)
En iyi işlem:
254.51 AUD
En kötü işlem:
-252.55 AUD
Brüt kâr:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
Brüt zarar:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (276.50 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
276.50 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.07%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.63
Alış işlemleri:
50 (96.15%)
Satış işlemleri:
2 (3.85%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
12.79 AUD
Ortalama kâr:
54.76 AUD
Ortalama zarar:
-66.49 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-141.22 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-252.55 AUD (1)
Aylık büyüme:
17.81%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.82 AUD
Maksimum:
252.55 AUD (15.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 44
AUDUSD 3
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 559
AUDUSD -87
NZDUSD -39
GBPUSD 96
EURJPY -39
XAGUSD 65
USDCAD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
AUDUSD -707
NZDUSD -368
GBPUSD 915
EURJPY -350
XAGUSD 5.7K
USDCAD -367
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +254.51 AUD
En kötü işlem: -253 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +276.50 AUD
Maksimum ardışık zarar: -141.22 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 101
ICMarketsEU-MT5-5
0.69 × 2850
TradeMaxGlobal-Live
0.80 × 5
EightcapGlobal-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.17 × 6
TitanFX-MT5-01
1.19 × 64
OxSecurities-Live
1.23 × 52
FusionMarkets-Live
1.31 × 39
Pepperstone-MT5-Live01
1.81 × 86
GMI3-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.80 × 582
Exness-MT5Real36
3.00 × 1
Tickmill-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.92 × 1151
Exness-MT5Real32
4.28 × 29
FundingTradersGroup-Server
4.49 × 142
LiteFinance-MT5-Live
5.15 × 100
VantageFX-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.

Strategy is trend following, buying/selling on pull backs. 

İnceleme yok
2026.01.17 10:10
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 11.9% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
