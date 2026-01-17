- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
34 (65.38%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (34.62%)
En iyi işlem:
254.51 AUD
En kötü işlem:
-252.55 AUD
Brüt kâr:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
Brüt zarar:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (276.50 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
276.50 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.07%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.63
Alış işlemleri:
50 (96.15%)
Satış işlemleri:
2 (3.85%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
12.79 AUD
Ortalama kâr:
54.76 AUD
Ortalama zarar:
-66.49 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-141.22 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-252.55 AUD (1)
Aylık büyüme:
17.81%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.82 AUD
Maksimum:
252.55 AUD (15.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|XAGUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|559
|AUDUSD
|-87
|NZDUSD
|-39
|GBPUSD
|96
|EURJPY
|-39
|XAGUSD
|65
|USDCAD
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|AUDUSD
|-707
|NZDUSD
|-368
|GBPUSD
|915
|EURJPY
|-350
|XAGUSD
|5.7K
|USDCAD
|-367
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +254.51 AUD
En kötü işlem: -253 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +276.50 AUD
Maksimum ardışık zarar: -141.22 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.69 × 2850
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.17 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 64
|
OxSecurities-Live
|1.23 × 52
|
FusionMarkets-Live
|1.31 × 39
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.81 × 86
|
GMI3-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.80 × 582
|
Exness-MT5Real36
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.92 × 1151
|
Exness-MT5Real32
|4.28 × 29
|
FundingTradersGroup-Server
|4.49 × 142
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.15 × 100
|
VantageFX-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.
Strategy is trend following, buying/selling on pull backs.
İnceleme yok