Rafael Medalha

Goat Signal

Rafael Medalha
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
34 (65.38%)
Negociações com perda:
18 (34.62%)
Melhor negociação:
254.51 AUD
Pior negociação:
-252.55 AUD
Lucro bruto:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
Perda bruta:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (276.50 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
276.50 AUD (7)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.07%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
2.63
Negociações longas:
50 (96.15%)
Negociações curtas:
2 (3.85%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
12.79 AUD
Lucro médio:
54.76 AUD
Perda média:
-66.49 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-141.22 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-252.55 AUD (1)
Crescimento mensal:
17.81%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
155.82 AUD
Máximo:
252.55 AUD (15.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 44
AUDUSD 3
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 559
AUDUSD -87
NZDUSD -39
GBPUSD 96
EURJPY -39
XAGUSD 65
USDCAD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 24K
AUDUSD -707
NZDUSD -368
GBPUSD 915
EURJPY -350
XAGUSD 5.7K
USDCAD -367
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +254.51 AUD
Pior negociação: -253 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +276.50 AUD
Máxima perda consecutiva: -141.22 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 101
ICMarketsEU-MT5-5
0.69 × 2850
TradeMaxGlobal-Live
0.80 × 5
EightcapGlobal-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.17 × 6
TitanFX-MT5-01
1.19 × 64
OxSecurities-Live
1.23 × 52
FusionMarkets-Live
1.31 × 39
Pepperstone-MT5-Live01
1.81 × 86
GMI3-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.80 × 582
Exness-MT5Real36
3.00 × 1
Tickmill-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.92 × 1151
Exness-MT5Real32
4.28 × 29
FundingTradersGroup-Server
4.49 × 142
LiteFinance-MT5-Live
5.15 × 100
VantageFX-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.

Strategy is trend following, buying/selling on pull backs. 

Sem comentários
2026.01.17 10:10
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 11.9% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
