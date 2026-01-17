- Wachstum
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
34 (65.38%)
Verlusttrades:
18 (34.62%)
Bester Trade:
254.51 AUD
Schlechtester Trade:
-252.55 AUD
Bruttoprofit:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
Bruttoverlust:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (276.50 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
276.50 AUD (7)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.07%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
2.63
Long-Positionen:
50 (96.15%)
Short-Positionen:
2 (3.85%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
12.79 AUD
Durchschnittlicher Profit:
54.76 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-66.49 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-141.22 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-252.55 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
17.81%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
155.82 AUD
Maximaler:
252.55 AUD (15.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
0.00% (0.00 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|XAGUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|559
|AUDUSD
|-87
|NZDUSD
|-39
|GBPUSD
|96
|EURJPY
|-39
|XAGUSD
|65
|USDCAD
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|24K
|AUDUSD
|-707
|NZDUSD
|-368
|GBPUSD
|915
|EURJPY
|-350
|XAGUSD
|5.7K
|USDCAD
|-367
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +254.51 AUD
Schlechtester Trade: -253 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +276.50 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.22 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.69 × 2850
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.17 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 64
|
OxSecurities-Live
|1.23 × 52
|
FusionMarkets-Live
|1.31 × 39
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.81 × 86
|
GMI3-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.80 × 582
|
Exness-MT5Real36
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.92 × 1151
|
Exness-MT5Real32
|4.28 × 29
|
FundingTradersGroup-Server
|4.49 × 142
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.15 × 100
|
VantageFX-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.
Strategy is trend following, buying/selling on pull backs.
Keine Bewertungen