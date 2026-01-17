SignaleKategorien
Rafael Medalha

Goat Signal

Rafael Medalha
0 Bewertungen
30 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
34 (65.38%)
Verlusttrades:
18 (34.62%)
Bester Trade:
254.51 AUD
Schlechtester Trade:
-252.55 AUD
Bruttoprofit:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
Bruttoverlust:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (276.50 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
276.50 AUD (7)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.07%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
2.63
Long-Positionen:
50 (96.15%)
Short-Positionen:
2 (3.85%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
12.79 AUD
Durchschnittlicher Profit:
54.76 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-66.49 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-141.22 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-252.55 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
17.81%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
155.82 AUD
Maximaler:
252.55 AUD (15.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
0.00% (0.00 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 44
AUDUSD 3
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 559
AUDUSD -87
NZDUSD -39
GBPUSD 96
EURJPY -39
XAGUSD 65
USDCAD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
AUDUSD -707
NZDUSD -368
GBPUSD 915
EURJPY -350
XAGUSD 5.7K
USDCAD -367
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +254.51 AUD
Schlechtester Trade: -253 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +276.50 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.22 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 101
ICMarketsEU-MT5-5
0.69 × 2850
TradeMaxGlobal-Live
0.80 × 5
EightcapGlobal-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.17 × 6
TitanFX-MT5-01
1.19 × 64
OxSecurities-Live
1.23 × 52
FusionMarkets-Live
1.31 × 39
Pepperstone-MT5-Live01
1.81 × 86
GMI3-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.80 × 582
Exness-MT5Real36
3.00 × 1
Tickmill-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.92 × 1151
Exness-MT5Real32
4.28 × 29
FundingTradersGroup-Server
4.49 × 142
LiteFinance-MT5-Live
5.15 × 100
VantageFX-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
6.30 × 50
noch 8 ...
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.

Strategy is trend following, buying/selling on pull backs. 

Keine Bewertungen
2026.01.17 10:10
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 11.9% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
