Rafael Medalha

Goat Signal

Rafael Medalha
30
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
52
盈利交易:
34 (65.38%)
亏损交易:
18 (34.62%)
最好交易:
254.51 AUD
最差交易:
-252.55 AUD
毛利:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
毛利亏损:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
最大连续赢利:
7 (276.50 AUD)
最大连续盈利:
276.50 AUD (7)
夏普比率:
0.16
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.07%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.63
长期交易:
50 (96.15%)
短期交易:
2 (3.85%)
利润因子:
1.56
预期回报:
12.79 AUD
平均利润:
54.76 AUD
平均损失:
-66.49 AUD
最大连续失误:
2 (-141.22 AUD)
最大连续亏损:
-252.55 AUD (1)
每月增长:
17.81%
年度预测:
0.00%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
155.82 AUD
最大值:
252.55 AUD (15.94%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 AUD)
净值:
0.00% (0.00 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 44
AUDUSD 3
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 559
AUDUSD -87
NZDUSD -39
GBPUSD 96
EURJPY -39
XAGUSD 65
USDCAD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 24K
AUDUSD -707
NZDUSD -368
GBPUSD 915
EURJPY -350
XAGUSD 5.7K
USDCAD -367
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
最好交易: +254.51 AUD
最差交易: -253 AUD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +276.50 AUD
最大连续亏损: -141.22 AUD

Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.

Strategy is trend following, buying/selling on pull backs. 

2026.01.17 10:10
