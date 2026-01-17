- 成長
トレード:
52
利益トレード:
34 (65.38%)
損失トレード:
18 (34.62%)
ベストトレード:
254.51 AUD
最悪のトレード:
-252.55 AUD
総利益:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
総損失:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
最大連続の勝ち:
7 (276.50 AUD)
最大連続利益:
276.50 AUD (7)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.07%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.63
長いトレード:
50 (96.15%)
短いトレード:
2 (3.85%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
12.79 AUD
平均利益:
54.76 AUD
平均損失:
-66.49 AUD
最大連続の負け:
2 (-141.22 AUD)
最大連続損失:
-252.55 AUD (1)
月間成長:
17.81%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
155.82 AUD
最大の:
252.55 AUD (15.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|XAGUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|559
|AUDUSD
|-87
|NZDUSD
|-39
|GBPUSD
|96
|EURJPY
|-39
|XAGUSD
|65
|USDCAD
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|24K
|AUDUSD
|-707
|NZDUSD
|-368
|GBPUSD
|915
|EURJPY
|-350
|XAGUSD
|5.7K
|USDCAD
|-367
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +254.51 AUD
最悪のトレード: -253 AUD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +276.50 AUD
最大連続損失: -141.22 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.69 × 2850
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.17 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 64
|
OxSecurities-Live
|1.23 × 52
|
FusionMarkets-Live
|1.31 × 39
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.81 × 86
|
GMI3-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.80 × 582
|
Exness-MT5Real36
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.92 × 1151
|
Exness-MT5Real32
|4.28 × 29
|
FundingTradersGroup-Server
|4.49 × 142
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.15 × 100
|
VantageFX-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.
Strategy is trend following, buying/selling on pull backs.
