Rafael Medalha

Goat Signal

Rafael Medalha
レビュー0件
30週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
34 (65.38%)
損失トレード:
18 (34.62%)
ベストトレード:
254.51 AUD
最悪のトレード:
-252.55 AUD
総利益:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
総損失:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
最大連続の勝ち:
7 (276.50 AUD)
最大連続利益:
276.50 AUD (7)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.07%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.63
長いトレード:
50 (96.15%)
短いトレード:
2 (3.85%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
12.79 AUD
平均利益:
54.76 AUD
平均損失:
-66.49 AUD
最大連続の負け:
2 (-141.22 AUD)
最大連続損失:
-252.55 AUD (1)
月間成長:
17.81%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
155.82 AUD
最大の:
252.55 AUD (15.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 44
AUDUSD 3
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 559
AUDUSD -87
NZDUSD -39
GBPUSD 96
EURJPY -39
XAGUSD 65
USDCAD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 24K
AUDUSD -707
NZDUSD -368
GBPUSD 915
EURJPY -350
XAGUSD 5.7K
USDCAD -367
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +254.51 AUD
最悪のトレード: -253 AUD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +276.50 AUD
最大連続損失: -141.22 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 101
ICMarketsEU-MT5-5
0.69 × 2850
TradeMaxGlobal-Live
0.80 × 5
EightcapGlobal-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.17 × 6
TitanFX-MT5-01
1.19 × 64
OxSecurities-Live
1.23 × 52
FusionMarkets-Live
1.31 × 39
Pepperstone-MT5-Live01
1.81 × 86
GMI3-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.80 × 582
Exness-MT5Real36
3.00 × 1
Tickmill-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.92 × 1151
Exness-MT5Real32
4.28 × 29
FundingTradersGroup-Server
4.49 × 142
LiteFinance-MT5-Live
5.15 × 100
VantageFX-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.

Strategy is trend following, buying/selling on pull backs. 

レビューなし
2026.01.17 10:10
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 11.9% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
