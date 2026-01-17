SegnaliSezioni
Rafael Medalha

Goat Signal

Rafael Medalha
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
34 (65.38%)
Loss Trade:
18 (34.62%)
Best Trade:
254.51 AUD
Worst Trade:
-252.55 AUD
Profitto lordo:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
Perdita lorda:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (276.50 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
276.50 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.07%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
50 (96.15%)
Short Trade:
2 (3.85%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
12.79 AUD
Profitto medio:
54.76 AUD
Perdita media:
-66.49 AUD
Massime perdite consecutive:
2 (-141.22 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-252.55 AUD (1)
Crescita mensile:
17.81%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.82 AUD
Massimale:
252.55 AUD (15.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 44
AUDUSD 3
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 559
AUDUSD -87
NZDUSD -39
GBPUSD 96
EURJPY -39
XAGUSD 65
USDCAD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
AUDUSD -707
NZDUSD -368
GBPUSD 915
EURJPY -350
XAGUSD 5.7K
USDCAD -367
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Best Trade: +254.51 AUD
Worst Trade: -253 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +276.50 AUD
Massima perdita consecutiva: -141.22 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 101
ICMarketsEU-MT5-5
0.69 × 2850
TradeMaxGlobal-Live
0.80 × 5
EightcapGlobal-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.17 × 6
TitanFX-MT5-01
1.19 × 64
OxSecurities-Live
1.23 × 52
FusionMarkets-Live
1.31 × 39
Pepperstone-MT5-Live01
1.81 × 86
GMI3-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.80 × 582
Exness-MT5Real36
3.00 × 1
Tickmill-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.92 × 1151
Exness-MT5Real32
4.28 × 29
FundingTradersGroup-Server
4.49 × 142
LiteFinance-MT5-Live
5.15 × 100
VantageFX-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.

Strategy is trend following, buying/selling on pull backs. 

2026.01.17 10:10
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 11.9% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
