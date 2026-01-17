- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
34 (65.38%)
Убыточных трейдов:
18 (34.62%)
Лучший трейд:
254.51 AUD
Худший трейд:
-252.55 AUD
Общая прибыль:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
Общий убыток:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (276.50 AUD)
Макс. прибыль в серии:
276.50 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.07%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.63
Длинных трейдов:
50 (96.15%)
Коротких трейдов:
2 (3.85%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
12.79 AUD
Средняя прибыль:
54.76 AUD
Средний убыток:
-66.49 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-141.22 AUD)
Макс. убыток в серии:
-252.55 AUD (1)
Прирост в месяц:
17.81%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
155.82 AUD
Максимальная:
252.55 AUD (15.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|XAGUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|559
|AUDUSD
|-87
|NZDUSD
|-39
|GBPUSD
|96
|EURJPY
|-39
|XAGUSD
|65
|USDCAD
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|24K
|AUDUSD
|-707
|NZDUSD
|-368
|GBPUSD
|915
|EURJPY
|-350
|XAGUSD
|5.7K
|USDCAD
|-367
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +254.51 AUD
Худший трейд: -253 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +276.50 AUD
Макс. убыток в серии: -141.22 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.69 × 2850
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.17 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 64
|
OxSecurities-Live
|1.23 × 52
|
FusionMarkets-Live
|1.31 × 39
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.81 × 86
|
GMI3-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.80 × 582
|
Exness-MT5Real36
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.92 × 1151
|
Exness-MT5Real32
|4.28 × 29
|
FundingTradersGroup-Server
|4.49 × 142
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.15 × 100
|
VantageFX-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.
Strategy is trend following, buying/selling on pull backs.
