Rafael Medalha

Goat Signal

Rafael Medalha
0 отзывов
30 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
34 (65.38%)
Убыточных трейдов:
18 (34.62%)
Лучший трейд:
254.51 AUD
Худший трейд:
-252.55 AUD
Общая прибыль:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
Общий убыток:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (276.50 AUD)
Макс. прибыль в серии:
276.50 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.07%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.63
Длинных трейдов:
50 (96.15%)
Коротких трейдов:
2 (3.85%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
12.79 AUD
Средняя прибыль:
54.76 AUD
Средний убыток:
-66.49 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-141.22 AUD)
Макс. убыток в серии:
-252.55 AUD (1)
Прирост в месяц:
17.81%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
155.82 AUD
Максимальная:
252.55 AUD (15.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 44
AUDUSD 3
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 559
AUDUSD -87
NZDUSD -39
GBPUSD 96
EURJPY -39
XAGUSD 65
USDCAD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 24K
AUDUSD -707
NZDUSD -368
GBPUSD 915
EURJPY -350
XAGUSD 5.7K
USDCAD -367
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +254.51 AUD
Худший трейд: -253 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +276.50 AUD
Макс. убыток в серии: -141.22 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 101
ICMarketsEU-MT5-5
0.69 × 2850
TradeMaxGlobal-Live
0.80 × 5
EightcapGlobal-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.17 × 6
TitanFX-MT5-01
1.19 × 64
OxSecurities-Live
1.23 × 52
FusionMarkets-Live
1.31 × 39
Pepperstone-MT5-Live01
1.81 × 86
GMI3-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.80 × 582
Exness-MT5Real36
3.00 × 1
Tickmill-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.92 × 1151
Exness-MT5Real32
4.28 × 29
FundingTradersGroup-Server
4.49 × 142
LiteFinance-MT5-Live
5.15 × 100
VantageFX-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.

Strategy is trend following, buying/selling on pull backs. 

Нет отзывов
2026.01.17 10:10
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 11.9% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
