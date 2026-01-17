SeñalesSecciones
Rafael Medalha

Goat Signal

Rafael Medalha
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
34 (65.38%)
Transacciones Irrentables:
18 (34.62%)
Mejor transacción:
254.51 AUD
Peor transacción:
-252.55 AUD
Beneficio Bruto:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (276.50 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
276.50 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.07%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
2.63
Transacciones Largas:
50 (96.15%)
Transacciones Cortas:
2 (3.85%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
12.79 AUD
Beneficio medio:
54.76 AUD
Pérdidas medias:
-66.49 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-141.22 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-252.55 AUD (1)
Crecimiento al mes:
17.81%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
155.82 AUD
Máxima:
252.55 AUD (15.94%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 AUD)
De fondos:
0.00% (0.00 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 44
AUDUSD 3
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 559
AUDUSD -87
NZDUSD -39
GBPUSD 96
EURJPY -39
XAGUSD 65
USDCAD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 24K
AUDUSD -707
NZDUSD -368
GBPUSD 915
EURJPY -350
XAGUSD 5.7K
USDCAD -367
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +254.51 AUD
Peor transacción: -253 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +276.50 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -141.22 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 101
ICMarketsEU-MT5-5
0.69 × 2850
TradeMaxGlobal-Live
0.80 × 5
EightcapGlobal-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.17 × 6
TitanFX-MT5-01
1.19 × 64
OxSecurities-Live
1.23 × 52
FusionMarkets-Live
1.31 × 39
Pepperstone-MT5-Live01
1.81 × 86
GMI3-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.80 × 582
Exness-MT5Real36
3.00 × 1
Tickmill-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.92 × 1151
Exness-MT5Real32
4.28 × 29
FundingTradersGroup-Server
4.49 × 142
LiteFinance-MT5-Live
5.15 × 100
VantageFX-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
6.30 × 50
otros 8...
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.

Strategy is trend following, buying/selling on pull backs. 

No hay comentarios
2026.01.17 10:10
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 11.9% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
