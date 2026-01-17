- Incremento
Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
34 (65.38%)
Transacciones Irrentables:
18 (34.62%)
Mejor transacción:
254.51 AUD
Peor transacción:
-252.55 AUD
Beneficio Bruto:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (276.50 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
276.50 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.07%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
2.63
Transacciones Largas:
50 (96.15%)
Transacciones Cortas:
2 (3.85%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
12.79 AUD
Beneficio medio:
54.76 AUD
Pérdidas medias:
-66.49 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-141.22 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-252.55 AUD (1)
Crecimiento al mes:
17.81%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
155.82 AUD
Máxima:
252.55 AUD (15.94%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 AUD)
De fondos:
0.00% (0.00 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|XAGUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|559
|AUDUSD
|-87
|NZDUSD
|-39
|GBPUSD
|96
|EURJPY
|-39
|XAGUSD
|65
|USDCAD
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|24K
|AUDUSD
|-707
|NZDUSD
|-368
|GBPUSD
|915
|EURJPY
|-350
|XAGUSD
|5.7K
|USDCAD
|-367
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.69 × 2850
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.17 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 64
|
OxSecurities-Live
|1.23 × 52
|
FusionMarkets-Live
|1.31 × 39
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.81 × 86
|
GMI3-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.80 × 582
|
Exness-MT5Real36
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.92 × 1151
|
Exness-MT5Real32
|4.28 × 29
|
FundingTradersGroup-Server
|4.49 × 142
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.15 × 100
|
VantageFX-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.
Strategy is trend following, buying/selling on pull backs.
