Rafael Medalha

Goat Signal

Rafael Medalha
0 리뷰
30
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
52
이익 거래:
34 (65.38%)
손실 거래:
18 (34.62%)
최고의 거래:
254.51 AUD
최악의 거래:
-252.55 AUD
총 수익:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
총 손실:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
연속 최대 이익:
7 (276.50 AUD)
연속 최대 이익:
276.50 AUD (7)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.07%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
2.63
롱(주식매수):
50 (96.15%)
숏(주식차입매도):
2 (3.85%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
12.79 AUD
평균 이익:
54.76 AUD
평균 손실:
-66.49 AUD
연속 최대 손실:
2 (-141.22 AUD)
연속 최대 손실:
-252.55 AUD (1)
월별 성장률:
17.81%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
155.82 AUD
최대한의:
252.55 AUD (15.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 AUD)
자본금별:
0.00% (0.00 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 44
AUDUSD 3
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 559
AUDUSD -87
NZDUSD -39
GBPUSD 96
EURJPY -39
XAGUSD 65
USDCAD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 24K
AUDUSD -707
NZDUSD -368
GBPUSD 915
EURJPY -350
XAGUSD 5.7K
USDCAD -367
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +254.51 AUD
최악의 거래: -253 AUD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +276.50 AUD
연속 최대 손실: -141.22 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 101
ICMarketsEU-MT5-5
0.69 × 2850
TradeMaxGlobal-Live
0.80 × 5
EightcapGlobal-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.17 × 6
TitanFX-MT5-01
1.19 × 64
OxSecurities-Live
1.23 × 52
FusionMarkets-Live
1.31 × 39
Pepperstone-MT5-Live01
1.81 × 86
GMI3-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.80 × 582
Exness-MT5Real36
3.00 × 1
Tickmill-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.92 × 1151
Exness-MT5Real32
4.28 × 29
FundingTradersGroup-Server
4.49 × 142
LiteFinance-MT5-Live
5.15 × 100
VantageFX-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
6.30 × 50
8 더...
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.

Strategy is trend following, buying/selling on pull backs. 

리뷰 없음
2026.01.17 10:10
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 11.9% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
