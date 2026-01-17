- 자본
트레이드:
52
이익 거래:
34 (65.38%)
손실 거래:
18 (34.62%)
최고의 거래:
254.51 AUD
최악의 거래:
-252.55 AUD
총 수익:
1 861.72 AUD (67 632 pips)
총 손실:
-1 196.81 AUD (39 037 pips)
연속 최대 이익:
7 (276.50 AUD)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.07%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
2.63
롱(주식매수):
50 (96.15%)
숏(주식차입매도):
2 (3.85%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
12.79 AUD
평균 이익:
54.76 AUD
평균 손실:
-66.49 AUD
연속 최대 손실:
2 (-141.22 AUD)
연속 최대 손실:
-252.55 AUD (1)
월별 성장률:
17.81%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
155.82 AUD
최대한의:
252.55 AUD (15.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 AUD)
자본금별:
0.00% (0.00 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|XAGUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|559
|AUDUSD
|-87
|NZDUSD
|-39
|GBPUSD
|96
|EURJPY
|-39
|XAGUSD
|65
|USDCAD
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|24K
|AUDUSD
|-707
|NZDUSD
|-368
|GBPUSD
|915
|EURJPY
|-350
|XAGUSD
|5.7K
|USDCAD
|-367
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +254.51 AUD
최악의 거래: -253 AUD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +276.50 AUD
연속 최대 손실: -141.22 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.69 × 2850
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.17 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 64
|
OxSecurities-Live
|1.23 × 52
|
FusionMarkets-Live
|1.31 × 39
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.81 × 86
|
GMI3-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.80 × 582
|
Exness-MT5Real36
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.92 × 1151
|
Exness-MT5Real32
|4.28 × 29
|
FundingTradersGroup-Server
|4.49 × 142
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.15 × 100
|
VantageFX-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|6.30 × 50
Manual trading grid system, its slow but steady. 80% of trades are taken on Gold, but i do take some trade on other major pairs. only risking .5 - 1% of balance on any given trade.
Strategy is trend following, buying/selling on pull backs.
