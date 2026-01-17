SinyallerBölümler
M Rudi Santoso

Rudy San88

M Rudi Santoso
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
128 (86.48%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (13.51%)
En iyi işlem:
538.90 USD
En kötü işlem:
-343.07 USD
Brüt kâr:
3 123.72 USD (175 206 pips)
Brüt zarar:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (961.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 283.11 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
65 (43.92%)
Satış işlemleri:
83 (56.08%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
3.89 USD
Ortalama kâr:
24.40 USD
Ortalama zarar:
-127.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 255.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 255.70 USD (10)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
697.95 USD
Maksimum:
2 255.70 USD (140.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 148
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 576
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 9.7K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +538.90 USD
En kötü işlem: -343 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +961.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 255.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
İnceleme yok
2026.01.18 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 10:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
