- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
148
Transacciones Rentables:
128 (86.48%)
Transacciones Irrentables:
20 (13.51%)
Mejor transacción:
538.90 USD
Peor transacción:
-343.07 USD
Beneficio Bruto:
3 123.72 USD (175 206 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
68 (961.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 283.11 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.26
Transacciones Largas:
65 (43.92%)
Transacciones Cortas:
83 (56.08%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
3.89 USD
Beneficio medio:
24.40 USD
Pérdidas medias:
-127.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-2 255.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 255.70 USD (10)
Crecimiento al mes:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
697.95 USD
Máxima:
2 255.70 USD (140.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD_MRG
|576
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD_MRG
|9.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +538.90 USD
Peor transacción: -343 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +961.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 255.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
