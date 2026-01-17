SeñalesSecciones
M Rudi Santoso

Rudy San88

M Rudi Santoso
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
148
Transacciones Rentables:
128 (86.48%)
Transacciones Irrentables:
20 (13.51%)
Mejor transacción:
538.90 USD
Peor transacción:
-343.07 USD
Beneficio Bruto:
3 123.72 USD (175 206 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
68 (961.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 283.11 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.26
Transacciones Largas:
65 (43.92%)
Transacciones Cortas:
83 (56.08%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
3.89 USD
Beneficio medio:
24.40 USD
Pérdidas medias:
-127.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-2 255.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 255.70 USD (10)
Crecimiento al mes:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
697.95 USD
Máxima:
2 255.70 USD (140.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_MRG 148
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_MRG 576
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_MRG 9.7K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
No hay comentarios
2026.01.18 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 10:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
