Trade:
148
Profit Trade:
128 (86.48%)
Loss Trade:
20 (13.51%)
Best Trade:
538.90 USD
Worst Trade:
-343.07 USD
Profitto lordo:
3 123.72 USD (175 206 pips)
Perdita lorda:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (961.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 283.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
65 (43.92%)
Short Trade:
83 (56.08%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
3.89 USD
Profitto medio:
24.40 USD
Perdita media:
-127.41 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 255.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 255.70 USD (10)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
697.95 USD
Massimale:
2 255.70 USD (140.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|148
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|576
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|9.7K
|
|
|
Best Trade: +538.90 USD
Worst Trade: -343 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +961.51 USD
Massima perdita consecutiva: -2 255.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
Non ci sono recensioni