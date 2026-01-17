SegnaliSezioni
M Rudi Santoso

Rudy San88

M Rudi Santoso
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
128 (86.48%)
Loss Trade:
20 (13.51%)
Best Trade:
538.90 USD
Worst Trade:
-343.07 USD
Profitto lordo:
3 123.72 USD (175 206 pips)
Perdita lorda:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (961.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 283.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
65 (43.92%)
Short Trade:
83 (56.08%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
3.89 USD
Profitto medio:
24.40 USD
Perdita media:
-127.41 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 255.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 255.70 USD (10)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
697.95 USD
Massimale:
2 255.70 USD (140.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 576
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 9.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +538.90 USD
Worst Trade: -343 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +961.51 USD
Massima perdita consecutiva: -2 255.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
Non ci sono recensioni
2026.01.18 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 10:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
