M Rudi Santoso

Rudy San88

M Rudi Santoso
0条评论
2
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
148
盈利交易:
128 (86.48%)
亏损交易:
20 (13.51%)
最好交易:
538.90 USD
最差交易:
-343.07 USD
毛利:
3 123.72 USD (175 206 pips)
毛利亏损:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
最大连续赢利:
68 (961.51 USD)
最大连续盈利:
1 283.11 USD (4)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.26
长期交易:
65 (43.92%)
短期交易:
83 (56.08%)
利润因子:
1.23
预期回报:
3.89 USD
平均利润:
24.40 USD
平均损失:
-127.41 USD
最大连续失误:
10 (-2 255.70 USD)
最大连续亏损:
-2 255.70 USD (10)
每月增长:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
697.95 USD
最大值:
2 255.70 USD (140.30%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_MRG 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_MRG 576
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_MRG 9.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +538.90 USD
最差交易: -343 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +961.51 USD
最大连续亏损: -2 255.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
没有评论
2026.01.18 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 10:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
