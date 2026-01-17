- 成长
交易:
148
盈利交易:
128 (86.48%)
亏损交易:
20 (13.51%)
最好交易:
538.90 USD
最差交易:
-343.07 USD
毛利:
3 123.72 USD (175 206 pips)
毛利亏损:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
最大连续赢利:
68 (961.51 USD)
最大连续盈利:
1 283.11 USD (4)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.26
长期交易:
65 (43.92%)
短期交易:
83 (56.08%)
利润因子:
1.23
预期回报:
3.89 USD
平均利润:
24.40 USD
平均损失:
-127.41 USD
最大连续失误:
10 (-2 255.70 USD)
最大连续亏损:
-2 255.70 USD (10)
每月增长:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
697.95 USD
最大值:
2 255.70 USD (140.30%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|576
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|9.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
最好交易: +538.90 USD
最差交易: -343 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +961.51 USD
最大连续亏损: -2 255.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
