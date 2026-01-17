- Прирост
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
128 (86.48%)
Убыточных трейдов:
20 (13.51%)
Лучший трейд:
538.90 USD
Худший трейд:
-343.07 USD
Общая прибыль:
3 123.72 USD (175 206 pips)
Общий убыток:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (961.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 283.11 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
65 (43.92%)
Коротких трейдов:
83 (56.08%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
3.89 USD
Средняя прибыль:
24.40 USD
Средний убыток:
-127.41 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 255.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 255.70 USD (10)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
697.95 USD
Максимальная:
2 255.70 USD (140.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|576
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|9.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
