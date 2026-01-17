- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
148
利益トレード:
128 (86.48%)
損失トレード:
20 (13.51%)
ベストトレード:
538.90 USD
最悪のトレード:
-343.07 USD
総利益:
3 123.72 USD (175 206 pips)
総損失:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
最大連続の勝ち:
68 (961.51 USD)
最大連続利益:
1 283.11 USD (4)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.26
長いトレード:
65 (43.92%)
短いトレード:
83 (56.08%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
3.89 USD
平均利益:
24.40 USD
平均損失:
-127.41 USD
最大連続の負け:
10 (-2 255.70 USD)
最大連続損失:
-2 255.70 USD (10)
月間成長:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
697.95 USD
最大の:
2 255.70 USD (140.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|576
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|9.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +538.90 USD
最悪のトレード: -343 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +961.51 USD
最大連続損失: -2 255.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
