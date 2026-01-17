シグナルセクション
M Rudi Santoso
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
148
利益トレード:
128 (86.48%)
損失トレード:
20 (13.51%)
ベストトレード:
538.90 USD
最悪のトレード:
-343.07 USD
総利益:
3 123.72 USD (175 206 pips)
総損失:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
最大連続の勝ち:
68 (961.51 USD)
最大連続利益:
1 283.11 USD (4)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.26
長いトレード:
65 (43.92%)
短いトレード:
83 (56.08%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
3.89 USD
平均利益:
24.40 USD
平均損失:
-127.41 USD
最大連続の負け:
10 (-2 255.70 USD)
最大連続損失:
-2 255.70 USD (10)
月間成長:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
697.95 USD
最大の:
2 255.70 USD (140.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD_MRG 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD_MRG 576
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD_MRG 9.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +538.90 USD
最悪のトレード: -343 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +961.51 USD
最大連続損失: -2 255.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
レビューなし
