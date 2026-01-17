- 자본
- 축소
트레이드:
148
이익 거래:
128 (86.48%)
손실 거래:
20 (13.51%)
최고의 거래:
538.90 USD
최악의 거래:
-343.07 USD
총 수익:
3 123.72 USD (175 206 pips)
총 손실:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
연속 최대 이익:
68 (961.51 USD)
연속 최대 이익:
1 283.11 USD (4)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
6 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
0.26
롱(주식매수):
65 (43.92%)
숏(주식차입매도):
83 (56.08%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
3.89 USD
평균 이익:
24.40 USD
평균 손실:
-127.41 USD
연속 최대 손실:
10 (-2 255.70 USD)
연속 최대 손실:
-2 255.70 USD (10)
월별 성장률:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
697.95 USD
최대한의:
2 255.70 USD (140.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|576
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|9.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +538.90 USD
최악의 거래: -343 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +961.51 USD
연속 최대 손실: -2 255.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
리뷰 없음