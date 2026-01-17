SinaisSeções
2 semanas
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
148
Negociações com lucro:
128 (86.48%)
Negociações com perda:
20 (13.51%)
Melhor negociação:
538.90 USD
Pior negociação:
-343.07 USD
Lucro bruto:
3 123.72 USD (175 206 pips)
Perda bruta:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
68 (961.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 283.11 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.26
Negociações longas:
65 (43.92%)
Negociações curtas:
83 (56.08%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
3.89 USD
Lucro médio:
24.40 USD
Perda média:
-127.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-2 255.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 255.70 USD (10)
Crescimento mensal:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
697.95 USD
Máximo:
2 255.70 USD (140.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
Sem comentários
2026.01.18 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 10:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
