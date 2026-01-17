SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Rudy San88
M Rudi Santoso

Rudy San88

M Rudi Santoso
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
128 (86.48%)
Perte trades:
20 (13.51%)
Meilleure transaction:
538.90 USD
Pire transaction:
-343.07 USD
Bénéfice brut:
3 123.72 USD (175 206 pips)
Perte brute:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
Gains consécutifs maximales:
68 (961.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 283.11 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
65 (43.92%)
Courts trades:
83 (56.08%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
3.89 USD
Bénéfice moyen:
24.40 USD
Perte moyenne:
-127.41 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2 255.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 255.70 USD (10)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
697.95 USD
Maximal:
2 255.70 USD (140.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 576
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 9.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +538.90 USD
Pire transaction: -343 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +961.51 USD
Perte consécutive maximale: -2 255.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
Aucun avis
2026.01.18 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 10:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire