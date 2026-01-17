SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Rudy San88
M Rudi Santoso

Rudy San88

M Rudi Santoso
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
148
Gewinntrades:
128 (86.48%)
Verlusttrades:
20 (13.51%)
Bester Trade:
538.90 USD
Schlechtester Trade:
-343.07 USD
Bruttoprofit:
3 123.72 USD (175 206 pips)
Bruttoverlust:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
68 (961.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 283.11 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.26
Long-Positionen:
65 (43.92%)
Short-Positionen:
83 (56.08%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
3.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-127.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-2 255.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 255.70 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
697.95 USD
Maximaler:
2 255.70 USD (140.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 576
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 9.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +538.90 USD
Schlechtester Trade: -343 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +961.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 255.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
Keine Bewertungen
2026.01.18 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 10:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
