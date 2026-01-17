- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
148
Gewinntrades:
128 (86.48%)
Verlusttrades:
20 (13.51%)
Bester Trade:
538.90 USD
Schlechtester Trade:
-343.07 USD
Bruttoprofit:
3 123.72 USD (175 206 pips)
Bruttoverlust:
-2 548.17 USD (165 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
68 (961.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 283.11 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.26
Long-Positionen:
65 (43.92%)
Short-Positionen:
83 (56.08%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
3.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-127.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-2 255.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 255.70 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
697.95 USD
Maximaler:
2 255.70 USD (140.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD_MRG
|576
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD_MRG
|9.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +538.90 USD
Schlechtester Trade: -343 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +961.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 255.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Welcome to Rudy san88 – Your partner for consistent and disciplined trading.
The primary goal of this signal is to provide a stable investment environment by prioritizing capital security and long-term profitability. I focus on high-probability setups, ensuring that every trade is backed by a clear technical rationale and strict risk control.
Keine Bewertungen